农业农村部：三项措施严保群众“舌尖上的安全”

人民网北京3月22日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，农业农村部农产品质量安全监管司副司长黄修柱表示，今年一季度，初步统计农产品例行监测合格率在97.5%以上。农产品质量安全总体上有保障，是安全可靠的。

黄修柱介绍，为了保障农产品质量安全，农业农村部主要采取了三项措施：一是产出方面。加快制定农产品标准，目前制定农药残留、兽药残留限量标准10068项。同时，大力推进按标生产，推进农业标准化，大力发展绿色优质农产品；

二是管出方面。每年对一些突出问题开展专项整治。2019年，开展了主题教育农产品质量安全专项整治，严防、严控、严管农产品质量安全风险。建立了一套完整覆盖全国、主要产区、主要产品、主要参数的监测网络，提高风险预警能力；

三是责任落实方面。通过创建“国家农产品质量安全县”和督导考核，把农产品质量安全纳入国务院食品安全评议考核范围。以此来落实地方属地管理责任，加强农产品质量安全有关投入，强化农产品质量安全执法监管。

黄修柱表示，下一步，农业农村部还要坚持“产出来、管出来”两手抓，通过一系列措施保障人民群众“舌尖上的安全”。