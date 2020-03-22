农业农村部：2020年一季度农产品检测合格率在97.5%以上

人民网北京3月22日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部农产品质量安全监管司副司长黄修柱就菜篮子质量安全问题进行了回应。

黄修柱表示，“菜篮子”产品质量安全社会各界都非常关注，疫情发生以来，农业农村部门把“菜篮子”产品的质量安全工作和“菜篮子”产品稳产保供工作同部署、同要求、同推进、同落实。采取了一系列措施来保障“菜篮子”产品的质量安全。

他说，第一，压实属地管理责任。在2月份到3月份期间，农业农村部连续下发了三个文件，要求各地落实好属地管理责任，切实加强疫情防控期间农产品质量安全监管，特别是要分区分级采取相应监管措施，不能让不合格农产品流到市场上。

第二，印发疫情防控期间农产品质量安全操作指南和保障措施图解，发放到全国各地，要求各地发放到农民群众手中，让其在生产经营时知道如何保证农产品的质量安全。

第三，加强风险监测。今年一季度部省两级共检测2.3万批次农产品，据不完全统计，合格率保持在97.5%以上。农业农村部通过监测也发现了一批不合格的农产品，及时进行了处置。

第四，提供相应的服务，特别是在检测方面。因为疫情防控期间很多企业有检测需求，组织农产品检测机构主动靠前服务，要求快速检测，快速出报告，不能耽误农产品上市。全国有七八个省，省级财政拿钱给保供的企业，包括一些援鄂企业，提供免费检测，效果较好。

黄修柱还表示，去年农业农村部在全国范围内开始部署启动食用农产品合格证制度。事实证明，在疫情防控期间，合格证是一个有效的制度设计，既可以减少人员接触，又压实生产经营者主体责任。疫情防控期间，全国共开具370万张合格证，附带合格证上市农产品有248万吨。