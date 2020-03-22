武汉市新闻办：网传《我最难忘的一天》披露情况不实 

人民网北京3月22日电 22日，武汉市人民政府新闻办公室于官方微信公众号发布《网传湖北一位主流媒体记者的亲身经历：<我最难忘的一天>披露武汉有新增确诊病例的情况不实》称，近几天，武汉市新冠肺炎新增确诊病例为零，均为各医疗机构、各级疾控部门依法依规进行网络直报，数据客观真实，未发现有违反规定不收治以及相互推诿问题。

消息显示，《我最难忘的一天》传“玫瑰西园社区新增2例确诊病例”、“丽水康城小区又有新增病例”、同济医院新增100多例新冠确诊病例、放鹰台社区一刘姓婆婆在省人民医院就诊推诿的情况后，市委主要领导高度重视，责成有关单位迅速调查核实，具体情况如下：

1、3月20日，网传汉阳区玫瑰西园社区告示“116单元有两例新冠确诊病人，对此单元进行封闭。”经查，玫瑰西园116单元一例患者为3月6日确诊病例，现住院治疗；另一例为3月11日阳性检测病例，现在康复驿站隔离康复。两人均不属于新增确诊病例。

2、3月20日下午，网传韩家墩街综合社区关于“昨晚丽水康城小区又有新增病例”的“重要通知”。经查，小区居民张某某为无症状感染者，根据《国家卫健委办公厅关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第六版）的通知》，非确诊病例。

3、2020年3月19日，有网民在微信群散布昨日同济医院新增100多例新冠肺炎确诊病例，经向同济医院和硚口区新冠肺炎防控指挥部了解核实，同济医院所有新冠核酸检测阳性病例都依法依规进行网络直报，同济医院本部、光谷院区、中法新城院区近日均没有新冠肺炎确诊病例。

4、放鹰台社区一婆婆刘某某在人民医院就诊情况。经查，刘某某曾因新冠肺炎入住省人民医院光谷院区治愈后出院，3月17日凌晨2时许，刘某某出现咳嗽、呼吸困难等症状，由其女联系120送至省人民医院本部就诊，医院为其做了CT检查，显示“考虑病毒性肺炎，较前稍增多；新增双侧胸腔积液，近液面肺组织膨胀不全”，并于上午10时许进行核酸采样，因核酸检测需要几个小时的时间，省人民医院本部未能出具明确的诊断意见，在等待期间，刘某某被安置在留观病房，因省人民医院本部不再是新冠定点医院，当晚18时许，省人民医院将其收治到该院光谷院区，19时许，刘的核酸检测结果为阴性。19日，医院再次对其核酸检测，仍为阴性，目前刘在院治疗。在收治过程中，因未确诊，难以进行分类处置，只能安排在留观病房，所以等待时间较长，期间，未发现有违反规定不收治以及相互推诿问题。

武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部涉疫大数据和流行病学调查组表示，近几天，武汉市新冠肺炎新增确诊病例为零，均为各医疗机构、各级疾控部门依法依规进行网络直报，数据客观真实。（董童 实习生赖程昱）