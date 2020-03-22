国家卫健委：3月21日0—24时新增确诊病例46例 累计治愈出院病例72244例

人民网北京3月22日电（董童）国家卫生健康委于22日在官网发布的《截至3月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》称，3月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例46例，新增死亡病例6例（湖北5例），新增疑似病例45例。当日新增治愈出院病例504例，解除医学观察的密切接触者1110人，重症病例减少118例。

情况显示，截至3月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例5549例（其中重症病例1845例），累计治愈出院病例72244例，累计死亡病例3261例，累计报告确诊病例81054例，现有疑似病例118例。累计追踪到密切接触者687680人，尚在医学观察的密切接触者10071人。

湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例490例（武汉463例），新增死亡病例5例（武汉4例），现有确诊病例5224例（武汉5143例），其中重症病例1812例（武汉1794例）。累计治愈出院病例59432例（武汉42354例），累计死亡病例3144例（武汉2508例），累计确诊病例67800例（武汉50005例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

3月21日0—24时，新增报告境外输入确诊病例45例（上海14例，北京13例，广东7例，福建4例，江苏2例，河北、浙江、江西、山东和四川各1例）。截至3月21日24时，累计报告境外输入确诊病例314例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例444例：香港特别行政区273例（出院100例，死亡4例），澳门特别行政区18例（出院10例），台湾地区153例（出院28例，死亡2例）。