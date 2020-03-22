公园游客增多 专家:拍照不扎堆人多戴口罩

昨天，到颐和园西堤赏桃花的游客增多，公园管理处派出数十位工作人员，加大对游客的游览疏导。本报记者 刘平摄

本报记者 叶晓彦 任珊

天蓝水碧、水鸟飞舞、桃花盛开……京城春色渐浓，前往公园踏青的市民越来越多。昨天是周末，最高气温接近20摄氏度，各公园游园人数出现上涨。记者上午探访发现，在游园过程中，有个别游客摘下了口罩，在拍照时一些游客会不自觉聚集，并排行走并未保持安全距离。专家提醒，避免人员聚集，在人多的地方一定要戴好口罩。

上午8时许，记者从新建宫门进入颐和园。刚进公园大门，远远就能看到西堤盛放的山桃花已经沿着昆明湖“画”出了一条淡粉色的花廊，游客们大多都是朝西堤的方向走去。西堤之上，举着“长枪短炮”的游客随处可见，在他们的镜头里，不仅有绽放的山桃花，还有吐绿的杨柳，悠然游弋的黑天鹅……

西堤南口是取景胜地，不少游客和摄影爱好者都会驻足在此，拍下远处的佛香阁、十七孔桥的全景画面。然而记者发现，游客们专注自己镜头里画面的时候，却顾不得彼此之间的安全距离。有的游客拍着拍着，就彼此挨着站在了一起，相隔距离不足1米。“请您保持距离，照完就走。”看见游客有聚集的趋势，身后的巡逻人员举着喇叭赶紧走上前提醒，“为了咱们的安全，拍照的时候请您保持安全距离，至少1米以上。”听了工作人员的劝说，游客也十分配合，赶紧拍了几张照片就离开了。

在景山公园记者注意到，尽管公园内在多处设置提醒牌“山上万春亭游客较多，请您在山下游览”，但依然有不少市民选择登上高处，欣赏山下的春色。

“请不要聚集、扎堆儿，保持一米五以上距离，谢谢合作。”公园里的大喇叭不时对市民进行提醒。几名保安还不时大喊“散一下,散一下”，但市民拍照热情较高。“孩子好久没出来了，难得赶上好天气带她出来走走。”从丰台过来游园的詹女士告诉记者。记者发现，还有的市民拿下口罩，摆出姿势拍照。

在采访中记者了解到，各大公园通过多种方式提醒游客，游览过程中需全程佩戴口罩，不扎堆、不聚集，文明赏花，文明游园，主动与其他游客保持间距。

有专家表示，市民想畅快游园的急切心情可以理解，但疫情防控尚未结束，还不能掉以轻心，市民逛公园时仍需做好个人防护，口罩不能说摘就摘，尤其在门区排队测温、道路过窄等容易聚集的区域，仍需要配套口罩，并保持1米到1.5米的安全距离，最好不要在园内并排行走，减少近距离接触。