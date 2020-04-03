有人喜欢钓鱼本来无可厚非，但不能违反禁令随便钓。据报道，虽有关方面三令五申，在北京丰台区凉水河、门头沟区永定河等多条河段，却有些人不戴口罩，还三五成群扎堆儿野钓。北京近期没有出现本地新增确诊病例当然是好事，但人们无论如何都不能因形势好转而放松警惕，更何况一些地方仍有境外输入确诊病例，岂能掉以轻心，万一出意外可咋办。

从报道来看，眼瞅着春暖花开且疫情形势持续向好，有些垂钓爱好者心痒难耐，不但跑到禁止钓鱼的区域扎堆钓鱼，还不自觉佩戴口罩，早把安全防护意识抛到十万八千里以外。河边本来设有不少“禁止钓鱼”的警示牌，他们非但视而不见，反而随心所欲想钓就钓，甚至还有人公然把帐篷支在警示牌旁，根本不把警示当回事。显然，醒目的警示牌在那些垂钓爱好者的眼里成了“稻草人”。

一些垂钓爱好者明目张胆违禁钓鱼，从某种程度来说抱着法不责众的侥幸心理，既是有令不行有禁不止，又存在不容忽视的隐患：一是加大交叉感染引发疫情扩散蔓延的风险，二是破坏水体生态平衡。

为消除隐患，相关部门需不断加强日常巡查，杜绝违禁野钓的不文明行为。广大垂钓爱好者也应该严格自律，自觉做到遵纪守法。