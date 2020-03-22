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《防疫课堂》

春暖花开户外活动增多,如何做好个人防护?

2020年03月22日08:34 来源：人民网-人民健康网

编者按：随着气温转暖，一些小区和公园内出现了市民聚集聊天、打牌和扎堆锻炼的现象，如何做好健康防护呢？

户外活动10大建议：

1.在疫情防控期间，除上班、购买生活必需品以外，应尽最大可能减少外出，以居家生活为主。

2.如果确实具备户外活动条件，在保证不与他人近距离接触的前提下，可以根据气候条件，适当参加一些户外锻炼。

3.户外活动时要做好防护，酌情佩戴口罩，保持与其他人的距离至少在一米以上，避免扎堆聊天、打牌、麻将等面对面近距离活动。进入人群密集或密闭空间时，建议还是要佩戴口罩。

4.在进入公园、广场等室外开放场所进行户外活动时，应配合相关部门落实防控措施。

5.在外出活动时，要根据天气、气温等变化注意保暖，儿童户外活动时要注意活动量，避免高强度活动后受风着凉。

6.运动时还要特别注意选择在人员稀少、空旷的室外场地进行，采用健步走等适合个人运动的形式，一般不进行篮球、足球、排球等团体性有身体接触的剧烈运动。

7.儿童应在监护人的陪同下外出活动，监护人应确保儿童的个人卫生，尽量不使用公用玩具和设施，尤其注意手卫生，敦促儿童在游玩过程中，不要用手触碰口、眼、鼻。

8.在户外活动时，不随地吐痰，打喷嚏或咳嗽时用肘部或纸巾遮住。口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好，弃置于垃圾箱内。

9.户外活动回到家后，要及时脱去外套，清洗双手和脸部，适当的补充水分，注意保暖。

10.外出活动需要乘坐公共交通工具时，乘客应服从、配合公交运输单位疫情流行期间采取的各项措施。有发热、干咳等症状的人员，不应乘坐公共交通工具。

乘客应做好以下防护措施：一是所有乘客要配合公交管理部门的要求进行体温检测，必要时进行复测。二是佩戴一次性使用医用口罩。三是不要触碰口、眼、鼻。四是外出回家后，一定要先洗手。五是接触可能被污染的物品后，必须洗手，或用消毒剂消毒。六是外出衣物要经常换洗，保持清洁。（人民健康网综合自北京市疾控中心微信公众号、新华网）

(责编：李栋、孙博洋)


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