自然资源部：启动特殊程序 加快复工复产重大投资项目用地审批

人民网北京3月21日电 （王国菁）21日，国务院联防联控机制就重大投资项目开工复工有关情况举行发布会。会上，自然资源部新闻发言人刘国洪表示，现行的土地审批制度确实存在审批周期比较长的问题，为此通过推动《土地管理法》的修改，推进一系列制度的改革。疫情发生以来自然资源部启动特殊程序加快审批，取得了比较好的效果。相信复工复产重大投资项目用地涉及到用地审批绝不会耽误。

刘国洪称，第一，通过修改《土地管理法》来解决审批层级过高的问题。新修改的《土地管理法》在主要解决“三块地”改革的法律依据的同时，按照中央“放管服”的要求一并考虑，适度地调整土地审批制度，把改革土地审批制度内容，纳入到《土地管理法》的修改意见。新的《土地管理法》已经于1月1日正式实施，按照新法的要求，由国务院批准的城市批次建设用地和除永久基本农田以外的单独选址项目这两项审批事项，法律规定现在可以授权省级政府行使。

第二，“多审合一、多证合一”等一系列改革举措解决了审批环节多的问题。新一轮的党和国家机构改革以后，实现了“多规合一”，对原来属于城市规划和土地规划两个方面许可的各个环节进行整合和合并。同时还推进了“多测合一、多验合一”，简化了审批环节和申报材料，审批效率进一步提高提升。

第三，启动特殊程序，有力应对疫情。创新工作方式，开展网上联审，用遥感影像对比等方式，临时替代原来规定的实地踏勘等户外作业，同时启动集中调动人员、集体联合审查、提前介入项目前期，一对一用地特殊服务。在这些特殊程序下为复工复产投资项目尽快落地提供更加及时、精准的用地保障服务。同时一些地方大力推行标准地的供应改革，把原来用地效率、环保达标这些前置许可事项改为批前承诺、信用担保、事后监管的方式，进一步加快项目落地进程。