国家卫健委：我国内地连续3日无新增本土确诊病例

人民网北京3月21日电 （许晓华）21日，国务院联防联控机制就重大投资项目开工复工有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，我国内地连续3日无新增本土确诊病例，武汉连续3日、湖北除武汉连续16日、湖北以外省份连续9日无新增本土确诊病例。要严密防范境外疫情输入，做好境内疫情防控，防止反弹。

3月20日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例41例；新增死亡病例7例，全部为湖北病例；新增疑似病例36例。当日新增治愈出院病例590例，解除医学观察的密切接触者1191人，重症病例减少173例。

截至3月20日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例6013例，其中重症病例1963例；累计治愈出院病例71740例，累计死亡病例3255例，累计报告确诊病例81008例，现有疑似病例106例。累计追踪到密切接触者685866人，尚在医学观察的密切接触者9371人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例；新增治愈出院病例561例，其中武汉502例；新增死亡病例7例，其中武汉6例；现有确诊病例5719例，其中武汉5610例；这里面重症病例1927例，其中武汉1901例。累计治愈出院病例58942例，其中武汉41891例；累计死亡病例3139例，其中武汉2504例；累计确诊病例67800例，其中武汉50005例。

3月20日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例41例，其中北京14例，上海9例，广东7例，福建4例，浙江、山东、陕西各2例，四川1例。截至3月20日24时，累计报告境外输入确诊病例269例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例408例，其中香港特别行政区256例，澳门特别行政区17例，台湾地区135例。

我国内地连续3日无新增本土确诊病例，武汉连续3日、湖北除武汉连续16日、湖北以外省份连续9日无新增本土确诊病例。自3月11日世卫组织宣布疫情已具有大流行特征以来，累计境外输入病例从85例增长到269例，增幅为216%，快于同期全球累计确诊病例98%的增幅。要严密防范境外疫情输入，做好境内疫情防控，防止反弹。