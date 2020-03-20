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专家：对疫情期间故意隐瞒行踪和症状的情况严惩不怠

2020年03月20日17:20 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月20日电 （李轶群）在今日举行的国务院联防联控机新闻发布会上，清华大学法学院王晨光教授表示，疫情防控期间，隐瞒确诊病例、疑似病例信息，会影响对病毒传播渠道的跟踪和了解，对他人健康包括自己亲友健康和社会安全构成威胁。

近期出现确诊患者隐瞒行踪、隐瞒症状等极少数事例，公安机关和司法机关进行及时立案和处理。

王晨光表示，《传染病防治法》第12条指出，在中华人民共和国领域内的一切单位和个人，必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施，如实提供有关情况。

他说，如果违反法律规定，根据最高人民法院和最高人民检察院、公安部和司法部联合发布的《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》，对故意传播新型冠状病毒感染肺炎病原体，具有下列两种情形之一，危害公共安全的，依照刑法第114条、第115条第一款的规定，以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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