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国家卫健委：对新冠肺炎治愈出院患者跟踪随访和健康管理

2020年03月20日16:49 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月20日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康医政医管局监察专员郭燕红就新冠肺炎出院患者相关情况进行了回应。

郭燕红表示，对于新冠肺炎治愈出院患者要进行跟踪随访和健康管理。跟踪随访和健康管理过程中，在出院前要做好对患者的综合评估，明确后续跟踪随访的事项，安排好出院以后2-4周的复诊计划。

“患者治愈出院时，主要是做好交接，定点医院要把出院患者的病情和信息推送到患者所在社区，居家隔离，或者回隔离点，进行集中的隔离。对这些机构所在的居委会和基层医疗机构，进行信息推送，形成一个有效交接，对患者隔离管理、随访复诊、健康监测、康复医疗形成连续过程。”她说。

郭燕红表示，对于患者来说，出院以后，一方面要指导患者严格实施好14天隔离观察。要提醒患者，在两周到四周时进行复诊复查。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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