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国家卫健委：全国总体医疗服务量恢复至正常情况60%左右

2020年03月20日16:43 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月20日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康医政医管局监察专员郭燕红就医疗秩序恢复相关问题进行了回应。

郭燕红表示，国家卫健委对恢复正常医疗服务高度重视，2月中旬以来，要求各地要落实科学防治、精准施策、分区分级的要求，按照高、中、低风险等级，来差异化地恢复医疗服务。

郭燕红说，低风险地区，要全面恢复医疗服务，向人民群众提供日常的医疗服务，包括了合理配置医疗资源、保障门急诊、住院、手术、检查检验等医疗服务。低风险地区要在做好疫情防控工作的基础上，逐步将工作重心转移到恢复正常医疗服务的保障上。

对于高风险地区医疗秩序恢复，一方面要做好疫情防治工作，同时要加强对重点人群、重点患者的医疗服务保障工作。

“全国总体医疗服务量较去年同期恢复至60%左右。”郭燕红表示，一方面要强化外部支持保障，包括加强政策协调，完善激励性措施，加大物资用品保障；另一方面，要指导医疗机构，加强精细化管理，按照一院一策、一科一策，推进医疗服务的顺利开展。

她表示，要充分利用互联网+医疗的优势，推进预约诊疗、分时段就诊，加强远程医疗服务。优先保障急危重患者和特殊群体的看病就医需求，保障急诊急救全天候开放。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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