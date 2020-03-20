国家卫健委：餐饮业开业经营要做好三项措施

人民网北京3月20日电 （李轶群）国务院联防联控机今日召开新闻发布会。会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，随着全国疫情防控形势持续向好，餐饮业在放开过程中，应做好三方面的工作。

他介绍，首先，餐饮业经营单位要落实疫情防控主体责任，在恢复营业前，要对营业场所即大堂、包间以及厨房的一系列设施设备，包括餐具，要进行彻底清洗、消毒。营业时，要在餐厅或食堂门口安排专人对进入到餐厅的人员进行体温检测，体温正常才可进入餐厅。进入餐厅人数要控制，尽量实行预约或者错峰就餐；同时餐桌之间要加大间隔，加强通风换气和清洁消毒，确保场所里洗手设施正常运行，方便人们洗手。在收银台、洗手间这样的一些地方，一定要配备速干的手消毒剂。

第二，餐饮从业人员在上岗时要佩戴口罩，做好健康监测和手卫生。加工的食物要注意生熟分开，畜禽肉、蛋类务必要煮熟煮透，每天要定时对厨房和餐厅的环境和设施、餐饮具、门把手、电梯间、公共卫生间进行清洁消毒。

第三，公众在就餐时要做好个人防护，餐前要洗手，排队要保持一米以上间距，同时推荐分餐，使用公筷。