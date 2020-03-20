国家卫健委：疫情防治形势向好 1.2万援鄂医护人员归建

人民网北京3月20日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康医政医管局监察专员郭燕红就援鄂医疗队相关情况进行了回应。

郭燕红表示，当前湖北省和武汉市疫情防治的形势积极向好，特别是患者救治工作取得显著成效，日常医疗服务在逐步恢复。在这样的形势下，援鄂医疗队按照“明确职责、统一管理、分级分类、先后有序、压茬撤回、安全高效”的基本原则，在高水平医疗救治工作得到有力保障基础上，分阶段撤回援鄂医疗队。

“援鄂医疗队是从17日开始进行撤离，截至今天已经撤离了1.2万名援鄂医务人员，主要是在方舱医院和非重症定点收治医院工作的医务人员。” 郭燕红说。

郭燕红表示，按照工作计划，国家卫健委还将安排国家医疗救治专家组及高水平重症救治团队，留守在重症定点收治医院，直到患者救治任务特别是重症患者医疗救治任务全部完成后再予撤离。

郭燕红介绍，各地对接援鄂医疗队回家的工作特别重视，精细制定了计划。包括他们回来后隔离休养，组织医疗小组提供医疗观察，以及对他们的生活进行周密安排。他们结束隔离和休养过程中，还要进行体检，确保身心健康重返工作岗位。