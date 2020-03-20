关于牙健康，世界卫生组织曾经提出过一个“8020标准”，意即80岁的时候有20颗能正常行使功能的健康牙齿，而且都是自然牙，能正常咀嚼食物，不松动。

建立这个标准的目的，是通过延长牙齿寿命，来保障人的寿命，提升生命质量。事实上，牙齿的好坏，跟我们每一个人的生命质量，可以说从小到老，关系匪浅，而且是相伴一生。在全生命周期当中，牙齿健康起到一个非常重要的作用。我们看很多百岁老人，牙齿大都保持在不错的状态。

而这，恰恰是我们健康科普中的一个短板。

画家罗中立于1980年创作完成的写实油画《父亲》，大家很熟悉。画中人物头裹白布、手端旧碗，黝黑的脸上有似岁月之刀刻出的皱纹，半张的嘴里，似乎就剩一颗牙了。

这个形象让人过目难忘。从牙齿健康的标准来看，这位人物肯定不属于健康之列，但是符合一般人的认知——老年人的牙就是不好的，到岁数就是应该掉的。

其实不然。口腔医生们有一个共同的观点，人老了可以不掉牙，看牙什么时候都不晚。而保护好牙健康，维持好牙状态，是一辈子的事儿。老时牙口好，能吃铁蚕豆，那多半要归功于年轻时候，尤其打小就养成了一个好的用牙习惯。

可喜的是，随着健康知识的普及，国家力量、社会资源的介入，护牙正在成为全年龄段人士的常识。尤其很多城市的幼儿园，给宝宝做封闭窝沟的，已经比较多了。家长也多认可，因为小朋友患虫牙，就是因为牙齿有窝沟，容易存一些脏东西导致的。

到了成年人阶段，牙周病是主要困扰。但是很多该年龄段的人，处于上有老、下有小，工作繁忙的时期，往往顾不上自己的身体健康，遑论牙健康。所以，在这个牙保护承上启下的时期，对成年人应该加强牙健康的科普。只有从娃娃、从大人抓起，一口好牙才有望维持到老。而老时一口好牙，又能提升老年生活的质量，实现人与牙的良性互动。

牙齿健康是国民健康的重要标志。提高全民健康素养，不妨从关爱牙齿开始，而关爱牙齿，又是一辈子的事儿。愿人人都能拥有一口美丽健康的牙齿，人人享有口腔健康。