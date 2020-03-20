“人民好医生”获第三方机构（医疗健康）消费口碑榜第一名

3月18日，第三方调研机构iiMedia Research(艾媒咨询)最新发布了《2020中国互联网品牌“315”消费口碑排行榜》（以下简称“排行榜”），“人民好医生”客户端登上医疗健康领域口碑值排行榜第一名。

图为排行榜医疗健康领域前10名

在该排行榜的“医疗健康领域”榜单，口碑值排名前五的分别是人民好医生(98.04)、咪咕善跑(96.24)、每日瑜伽(94.92)、悦跑圈(93.25)和翼健康(92.12)。排行榜还指出：“其中，人民好医生将医学知识科普与直播联系起来，打造互动平台，提供全方位全周期的健康管理服务，满足用户多层次的需求。”

据介绍，该排行榜为艾媒咨询用以判断企业产品消费者口碑情况的榜单，采用艾媒商情舆情数据监测系统监测数据，以企业产品网络传播热度、网络舆情声誉、消费者满意度、专业分析师团队评分四大指标综合评定，客观实时反映企业产品用户口碑情况。指标分数范围为0-100分，分数越高表示企业产品消费者口碑越好。

图为“人民好医生”客户端首页

“人民好医生”客户端是人民日报旗下新媒体平台，由人民网·人民健康具体建设运维，主打权威名医科普直播互动，依托于全国三甲医院专家资源，实现"大专家讲科普""名医直播互动""医患互动康友圈"等功能，同时提供全方位全周期的健康管理服务。在2020年新冠肺炎疫情期间，人民好医生客户端推出“科普+辟谣+公益援助”疫情防控平台，发挥专家资源优势和传播特长，传递权威信息，回应群众关切，同时提供求助者信息征集、物资援助、科普辟谣、心理咨询、同乘查询、物资援助等多项服务功能，助力疫情防控。

图为人民好医生客户端疫情平台海报

相关链接：

网上"人民好医生" 抗击疫情出"奇兵"