首次无新增本土确诊病例

人民网北京3月19日电 （记者邱超奕）截至3月18日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例7263例，其中重症病例2314例；累计治愈出院病例70420例，累计死亡病例3245例，累计报告确诊病例80928例，现有疑似病例105例。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，18日，31个省区市和新疆生产建设兵团首次无新增本土确诊病例。湖北以外省份，已连续7日无新增本土确诊病例；湖北除武汉外，连续14日无新增本土确诊病例。最近7日，境外输入确诊病例数占新增确诊病例总数的84.55%，国际疫情快速蔓延带来的输入性风险增加。

19日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍畜禽产品保供稳价工作情况。财政部农业农村司副司长姜大峪介绍，截至今年1月底，各级财政共安排种猪场和规模养殖场贷款贴息资金4.44亿元，涉及贷款521.42亿元。近期，为切实降低中小规模养殖场（户）的融资成本，中央财政将临时贷款贴息补助范围由5000头以上的养殖场（户）扩大到500头以上。

“整个畜牧产业链已经高效协同运转起来，稳产保供有了良好基础。”农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳分析，目前产销秩序已经基本恢复正常。饲料方面，截至3月16日，排名前100位的重点饲料企业复工率已经达99%；兽药方面，目前全国相关企业复工率约85%，涉及高致病禽流感、口蹄疫等疫苗的企业已全面复工。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 02 版）