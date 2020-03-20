最后的坚守者：希望来年的武汉樱满遍地，笑满全城

人民网北京3月20日电“这两天援湖北医疗队开始陆续分批回家，心里挺羡慕的，但是我们还不能走，我们还要坚持到最后一刻。”四川省自贡市四医院重症医学科护师赵洪祥在他的援鄂日记中这样写道。

回想着除夕夜医院开誓师会时写下的那首打油诗“除夕年夜战鼓吹，誓将入汉扬院威；四院精神永不忘，疫情不除决不归。”看着疫情将尽，归期可期，赵洪祥的心里有激动，更有感慨。

“我的战役之路也是我的成长之路。从刚到武汉接触病人时的摸不着头脑到现在每个操作熟练有加，从第一天入院时的小心谨慎到现在的大胆心细，从对每个患者的心理一无所知到现在和他们亲密有加，从每天累到下班就想躺着不动到现在每天都想着多上几个小时，多陪陪的患者。”赵洪祥表示，患者在心理上依赖着我们，我们又何尝不是同样的依赖着他们。在这场疫情中，他们是患者，更是我们并肩作战的伙伴，我们陪他们度过了人生中最艰难的一刻，他们也让我们相信，努力了就会有奇迹。

他感慨地说，在这场疫情中，最难忘的是那些看着我们期待的眼神；最痛苦的是医生宣布死亡的那一刻；最不舍的是与我共同战斗五十个日夜的小伙伴；最开心的是看到患者明日即将出院的消息；最不容易的是每一个在武汉的医务工作者，他们是战役最久的人也是承受压力最大的人；最感谢的人是一个自身有抑郁症的患者，在我压力最大的时候她还尽力的开解着我；最大的收获是学会了ECMO，让我完成了将重症医学的三大“神器”（呼吸机、CRRT、ECMO）收入囊中的心愿。

武汉是一座英雄的城市，武汉最美的不是樱花，而是每一个在疫情中共同战斗、团结互助的武汉人。“希望来年的武汉樱满遍地，笑满全城。”赵洪祥深情说道。