国家卫健委：3月19日0—24时新增确诊病例39例 累计治愈出院病例71150例

人民网北京3月20日电（董童）国家卫生健康委于20日在官网发布的《截至3月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例39例，新增死亡病例3例（湖北2例，辽宁1例），新增疑似病例31例。当日新增治愈出院病例730例，解除医学观察的密切接触者1197人，重症病例减少178例。

情况显示，截至3月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例6569例（其中重症病例2136例），累计治愈出院病例71150例，累计死亡病例3248例，累计报告确诊病例80967例，现有疑似病例104例。累计追踪到密切接触者684331人，尚在医学观察的密切接触者8989人。

湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例703例（武汉624例），新增死亡病例2例（武汉2例），现有确诊病例6287例（武汉6118例），其中重症病例2098例（武汉2062例）。累计治愈出院病例58381例（武汉41389例），累计死亡病例3132例（武汉2498例），累计确诊病例67800例（武汉50005例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

3月19日0—24时，新增报告境外输入确诊病例39例（广东14例，上海8例，北京6例，福建3例，天津、辽宁、黑龙江、浙江、山东、广西、四川、甘肃各1例）。截至3月19日24时，累计报告境外输入确诊病例228例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例333例：香港特别行政区208例（出院98例，死亡4例），澳门特别行政区17例（出院10例），台湾地区108例（出院26例，死亡1例）。