浙大一院战“疫”医护人员于阿里云发布《新冠肺炎防治手册》

3月18日，由马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会发起并资助，由数十位刚战“疫”一线归来的医护人员编写的《新冠肺炎防治手册》发布上线，为全球提供新冠肺炎防治临床经验。据介绍，仅18日一天，手册全球直通站就吸引了来自全球219个国家和地区78万人浏览。

“朋友们，请大家帮一个忙！”18日上午，马云在个人社交账户发出求助，希望所有看到消息的人能帮忙下载、打印、或是转发手册内容，送给附近的医院和医护人员，让他们可以为应对新冠肺炎做好准备。

鉴于海外疫情的严峻形势，马云于近日紧急联系到浙江大学医学院附属第一医院（以下简称“浙大一院”），提出了编撰并向海外分享《新冠肺炎防治手册》的建议。马云希望，借此机会帮助海外医护人员在走上新冠肺炎“战场”时有更多借鉴。在马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会以及阿里云、阿里健康等多团队发挥各自优势的基础上，手册的中、英文版仅用1周时间就发布上线。其他语种版本的翻译工作正在推进中，意大利语、韩语、日语、西班牙语版将于近期发布。

据撰写手册的医护人员介绍，手册是在中国国家卫生健康委员会防控及诊疗指南基础上，综合了浙大一院医护人员过去两个多月的实践总结而来。手册对新冠肺炎的预防、诊疗及重症护理等方面进行了系统梳理，并特别针对患者不同分型的救治原则及诊疗过程中可能发生的各类问题，提供了细致、全面地解答。

据悉，为方便全球医护人员下载使用，阿里云还紧急上线了手册全球直通站。在首日的78万浏览用户中，来源分布共涵盖了全球219个国家和地区。阿里云为帮助相应语言用户清晰获取网站信息，还发布了包括英语、韩语、法语、泰语、日语、德语、印尼语等9种语言的页面横幅。此外，为方便海内外医护交流，阿里云上线了“国际医生交流平台”。上线仅一天，该平台就收到49家境外医疗机构的申请信息。