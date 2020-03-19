国家发改委：生猪基础产能恢复向好 猪肉上市量增加还需一个过程

人民网北京3月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，国家发展改革委农经司副司长邱天朝表示，目前总体上看我国生猪基础产能恢复向好，但是猪肉上市量的增加还需要一个过程。今年主要是做好四个方面的工作。

邱天朝介绍，一是支持扩大生猪生产。对2020年底前，新建、改扩建种猪场、规模养猪场（户）和禁养区内规模养殖场（户）异地重建等给予适当补助，这方面去年已经下达中央预算内投资3个亿，今年将进一步加大支持力度，投资计划将于近期下达。

二是持续推进畜禽粪污资源化利用。在此前支持畜牧大县开展畜禽粪污资源化利用的基础上，从今年开始，把生猪存栏量10万头以上的县区陆续纳入支持范围，降低企业的养殖成本。

三是积极支持发展猪肉替代品生产。2019年我国禽肉产量是2239万吨，比上年增长了245万吨，增长幅度是12.3%，禽肉产量的增加，对保障肉类市场供应发挥了重要的作用。今年以来，针对新冠肺炎疫情的影响，特别是各地关闭活禽交易市场的情况，积极指导各地加强统筹协调、分类管理。另外，国家发改委积极配合人民银行、财政部明确将生猪畜禽养殖及屠宰加工等企业纳入疫情防控重点保障企业名单给予优惠贷款支持。近期，国家发改委对禽肉和水产品生产问题进行了研究，将会同农业农村部发出《促进禽肉水产品扩大生产保障供应的通知》，进一步明确相关的支持政策和措施。

四是加强现代种业和动物疫病防控体系建设。强化生猪、禽类等核心育种场建设，提升种业现代化水平，提高对非洲猪瘟、禽流感等动物疫病的监测预警、预防控制、应急处置等方面的能力。