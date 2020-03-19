农业农村部：近期三起非洲猪瘟疫情都得到有效处置

人民网北京3月19日电 （王国菁）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳表示，3月12日和13日，四川和河南先后从外省调入的仔猪和种猪中排查出三起非洲猪瘟疫情。目前，三起疫情都得到有效处置，案件查处工作已有初步结果。

魏宏阳介绍，这三起疫情都是由于违法违规调运引发的，调运的仔猪和种猪没有车辆备案证明，没有佩戴耳标，没有动物检疫证明，也没有非洲猪瘟检测合格报告，属于典型的“四无生猪”。

魏宏阳称，货主通过线上联系、线下交易的方式进行销售，其中两起涉嫌借助网络平台，用临时停产的养殖场名义抛售病猪，行为非常隐蔽，性质非常恶劣。针对这一情况，农业农村部已下发紧急通知，同时向各省畜牧兽医部门的主要负责人专门去函，督促各地切实抓好生猪调运环节监管，特别提醒要针对网络销售中出现的异常情况，做好相关的养殖场重点监控，特别是近期引进仔猪和种猪的。

魏宏阳表示，总的来看，今年以来非洲猪瘟疫情发生强度和去年相比有明显下降。截至目前，农业农村部今年一共收到四起非洲猪瘟疫情报告，其中一起涉及野猪，三起涉及家猪，捕杀生猪324头。

“去年同期发生13起疫情，捕杀了19.7万头生猪，两项对比，我们判断总体是趋缓的。”魏宏阳介绍，非洲猪瘟已在我国每个省份都发生过，形成了一定的污染面。现在随着生猪生产加快恢复，仔猪、种猪调运日趋频繁，疫情风险确实有可能增加，农业农村部得防控工作丝毫不敢大意。

魏宏阳称，农业农村部要继续坚持压实属地管理、部门监管和从业者主体三个责任，抓好现行的有效措施的落实，严查严处违法违规调运行为，切实强化风险的监控和核查，真正把防疫工作做到位，为生猪生产的恢复保驾护航。