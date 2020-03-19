国家发改委：“增供”和“兜底”保障群众生活

人民网北京3月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品，价格上涨对群众生活的影响牵动人心，为此，国家发改委会同有关部门，除了通过储备投放调节外，还采取了一些有力的措施，多管齐下保障群众生活，主要是“增供”和“兜底”两个方面。

彭绍宗介绍，一是增供，主要是增加猪肉和其他畜禽产品的供应。去年以来，国家发改委多次投放了中央冻猪肉储备，今年春节假期过后又连续6周投放，本周还将继续投放。许多地方政府也密集进行了联动投放，并加大产销衔接与货源组织的力度，千方百计增加市场供应。同时，还鼓励增加禽肉等替代品的生产供应，增加肉类的进口，多样化地满足群众肉食消费。

二是兜底，就是民生保障。按照国家发改委会同有关部门建立的社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，2019年以来，各地认真执行联动机制，累计向困难群众发放价格临时补贴160多亿元。

“总的看，群众日常猪肉消费有保障，困难群众基本生活有保障。这‘两个保障’是国家发改委要落实的重点。”彭绍宗说。