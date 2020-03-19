国家发改委：活禽压栏的情况与前期相比已经有所缓解

人民网北京3月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，国家发展改革委农经司副司长邱天朝表示，为了解决活禽上市的问题，2月12日，国务院联防联控机制下发了《关于压实菜篮子市长负责制，做好农产品稳产保供工作的通知》，其中明确要求，各地按照依法依规、分类管理、精准施策的原则，加强活禽市场交易管理。

“总的来说，允许地方根据疫情发展情况，在做好防控前提下，自主调整管理措施，有条件的放开活禽交易。”邱天朝介绍，对于暂停活禽交易的地区，通过集中屠宰、产销对接的方式，建立点对点的活禽销售渠道，帮助养殖户解决活禽的交易和屠宰上市的问题。据了解，目前南方不少省区已经按照新冠肺炎疫情分级防控、差异化管理的要求，陆续放开了活禽市场交易，活禽压栏的情况与前期相比已经有所缓解。

邱天朝提醒，与此同时，对于有条件和已经实施永久性关闭活禽交易市场的地区，要坚持规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市为发展方向，统筹谋划禽肉、猪牛羊肉和其他菜篮子产品的供应，提升产业链质量，完善配送体系，保障居民消费。