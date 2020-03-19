国家发改委：民营企业是保障肉类产品供给的主要力量

人民网北京3月19日电 （王国菁）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，国家发展改革委农经司副司长邱天朝表示，民营企业是保障猪肉等肉类产品供给的主要力量，最近印发的《关于支持民营企业发展生猪生产以及相关产业的实施意见》（以下简称“意见”）是之前生猪支持政策以及中央支持民营企业发展相关政策的细化和实化。

邱天朝介绍，意见主要针对民营企业发展生猪产业过程中面临的用地、环保、信贷、保险等突出问题，重点从三个方面推动各项政策措施进一步落实。一是加大对民营企业的政策扶持，强化财政支持，中央预算内投资加大对相关项目建设的支持力度，完善金融、保险支持政策，建立健全金融机构生猪产业贷款尽职免责和激励约束机制，落实生猪养殖用地政策。对于把不符合要求的耕地或其他土地划入永久基本农田的，经县级相关部门核实后允许发展生猪养殖，并结合永久基本农田核实整改工作，及时进行补划，简化和规范生猪养殖的环评管理，对于以环保名义擅自搞无猪市、无猪县的，要坚决予以纠正。

二是优化民营企业发展生猪产业的市场环境。进一步做好非洲猪瘟的疫情防控，进一步健全生猪保育及饲料供应体系，调整优化生猪及其制品的调用政策，严禁层层加码限运禁运，维持正常流通秩序，加强产销对接。

三是引导民营企业提升生猪产业的发展质量，适应从“运猪”到“运肉”的发展趋势，引导大型养殖企业就地就近配套发展生猪屠宰加工业，推动完善冷链物流基础设施网络。