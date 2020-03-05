农业农村部：已基本实现生猪生产止降回升的目标

人民网北京3月5日电 （王国菁）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，在政策推动和市场拉动下，生猪生产已经连续恢复。据监测，能繁殖母猪存栏连续四个月恢复增长，累计比去年9月份增长了8%，已基本实现了到去年底生猪生产止降回升的目标。

杨振海介绍，为实现全年生猪产能基本恢复到接近常年的水平，农业农村部准备采取六项措施推进这项工作。一是逐级强化责任落实。国务院已经同意农业农村部将今明年的生猪稳产保供承诺目标印发各省人民政府，督促各地严格落实省负总责和“菜篮子”市长负责制，将目标分解到县市，确保按时完成。

二是及时化解疫情给恢复生猪生产带来的不利影响。继续解决好饲料、屠宰、流通等企业复工复产面临的突出问题，畅通仔猪和种猪的调运，强化存栏肥猪产销对接，保障生猪全产业链顺畅运行。

三是会同财政部、银保监会加快出台贷款贴息等新政策的实施细则。

四是抓好各项扶持政策的落地。重点落实好生猪规模养猪场建设补助，养殖用地环评等政策，及时解决政策实施过程中遇到的新情况新问题。

五是抓大带小扩充产能。加快生猪养殖场新建改扩建项目，推动尽快形成新增产能。农业农村部去年实施了“龙头企业带万户生猪产业扶贫项目”，投入资金447亿元，将带动3.3万户农户发展生猪生产。

六是持续加强监测预警与技术服务。及时发布生猪月度监测数据，引导生产。围绕大场带小户分片开展技术培训和指导帮扶，提高养殖场户生物安全防护水平和饲养水平，争取目标如期实现。