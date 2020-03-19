国家卫健委：我国首次无新增本土确诊病例

人民网北京3月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，18日，我国首次无新增本土确诊病例。湖北以外省份，无新增死亡病例，重症病例减少2例，已连续7日无新增本土确诊病例。

米锋介绍，3月18日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例34例；新增死亡病例8例，全部为湖北病例；新增疑似病例23例。当日新增治愈出院病例819例，解除医学观察的密切接触者1032人，重症病例减少308例。

截至3月18日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例7263例，其中重症病例2314例；累计治愈出院病例70420例，累计死亡病例3245例，累计报告确诊病例80928例，现有疑似病例105例。累计追踪到密切接触者683281人，尚在医学观察的密切接触者9144人。

湖北当日无新增确诊病例、无新增疑似病例、无现有疑似病例；新增治愈出院病例795例，其中武汉733例；新增死亡病例8例，其中武汉6例；现有确诊病例6992例，其中武汉6744例；这里面重症病例2274例，其中武汉2222例。累计治愈出院病例57678例，其中武汉40765例；累计死亡病例3130例，其中武汉2496例；累计确诊病例67800例，其中武汉50005例。

3月18日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例34例，其中北京21例，广东9例，上海2例，黑龙江1例，浙江1例。截至3月18日24时，累计报告境外输入确诊病例189例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例307例，其中香港特别行政区192例，澳门特别行政区15例，台湾地区100例。

18日，我国首次无新增本土确诊病例。湖北以外省份，无新增死亡病例，重症病例减少2例，已连续7日无新增本土确诊病例；湖北除武汉外，连续14日无新增本土确诊病例。最近7日，境外输入确诊病例数占新增确诊病例总数的84.55%，国际疫情快速蔓延带来的输入性风险增加，要落实外防输入重点任务。