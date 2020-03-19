武汉交警最高礼遇护航援汉医疗队返程

武汉交警为援汉医疗队返程护航。武汉交警供图

3月17日，贵州医疗队队员向路边敬礼的警察挥手告别。新华社记者 费茂华摄

随着疫情防控形势逐步好转，完成救援任务的各地医疗队将分批离汉，3月17日首批41支援汉医疗队3675人踏上返程。记者从公安部获悉，武汉3000名交警按照“战时状态、战时要求、战时纪律”，以“最高礼遇、最深敬意、最佳形象”护航白衣战士安全有序返程。

“是他们不畏生死驰援武汉，我们必须用实际行动来表达武汉人民深深的感谢和敬意。”武昌区交通大队副大队长熊志军带领战友早早赶到青海援鄂医疗队驻地。送医疗队到机场的有5辆大巴车，由于驻地酒店入口较小，需提前到达现场，逐一清理路边停放的车辆。

看到医疗队大包小包地搬运行李，医疗器械重，事故处理中队副中队长李琳和同事们抢着搬运。“说实话，真舍不得，在武汉支援的这段时间，武汉人民的热情让人感动。”医疗队的张医生对李琳说。“等战疫全面胜利，欢迎再来武汉！”李琳说，双方互留联系电话。

车队启程，两名汉警快骑队员在前方带路，沿路交警“立正敬礼”。海南医疗队出发前往天河机场，江汉区交通大队汉警快骑机动队民警提前一个半小时来到其驻地，指挥车辆有序停放、规划行驶线路、协助医护人员搬运行李。

从2月4日来汉进驻江汉方舱医院，到3月17日离汉，大家在42个日夜合力奋战，共同坚守。离别时，大家满怀不舍之情，纷纷合影留念，互道珍重。医护人员逐一上车后，车门关上的一刹那，民警眼眶噙满泪水，“立正敬礼！”

武汉交警根据援汉医疗队返程时间、线路等具体安排，制定精细化工作方案，做好酒店驻地、隔离点周边道路交通秩序维护；提前准备应急处置力量，如遇车辆故障或发生事故，确保警力第一时间赶赴现场、第一时间快速处置、第一时间安全转移。

护航中，市公安交管局指挥中心统一智慧调控交通信号，确保全线绿灯放行，车辆全程不停留。武汉交警全程警车开道，警灯闪烁，并由汉警快骑全程护送。车辆沿途经过的主要路口均有民警辅警现场值守，负责交通疏导和秩序维护。车辆通过时，全体民警辅警面向车辆立正敬礼，目送车辆离开。（记者 林靖）