《望着你的身影》，致敬最美逆行者！

春节团聚的时候，有一群人逆行坚守工作岗位；疫情肆虐的关头，有一群人逆行奔赴最危险的疫区；疫情国际蔓延的时刻，有一群人肩负大国担当、逆行支援友邦！

这一群人，有一个光荣的称号——白衣天使。虽然穿着防护服，带着口罩，看不到他们的真实面貌，但没有人会否认，他们就是这个春天全中国人民心中最可爱的人！

这支MV《望着你的身影》，献给所有最美逆行者，祝愿英雄们早日凯旋，期待疫情防控阻击战的全面胜利！

望着你前行的身影，我的心波涛翻滚，

你用双肩担起了重任，你用初心承载着使命，承载着使命。奔赴武汉你义不容辞，舍生忘死抗击疫情。

你是我牵挂的人啊，牵挂的人啊，

更是新时代可爱的人啊，可爱的人。

“你们都穿着防护服，带着口罩，我看不到你们的真实面貌，但是，你们在我心目中都是最可爱的人。”

望着你忙碌的身影，我的心充满深情，

你用热情温暖病房，你用仁爱抚慰病人，抚慰病人。

奔赴武汉你义不容辞，舍生忘死抗击疫情。

你是我牵挂的人啊，牵挂的人啊，

更是新时代可爱的人啊，可爱的人。

“大家全国帮忙，武汉是能够过关的。”

冲在一线你奋不顾身，不战胜疫情决不收兵。

你是我崇拜的偶像，崇拜的偶像啊，

更是人民心中的英雄，英雄。

更是人民心中的英雄，心中的英雄。