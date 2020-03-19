热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

《望着你的身影》，致敬最美逆行者！

2020年03月19日10:30 来源：人民网-人民健康网

春节团聚的时候，有一群人逆行坚守工作岗位；疫情肆虐的关头，有一群人逆行奔赴最危险的疫区；疫情国际蔓延的时刻，有一群人肩负大国担当、逆行支援友邦！

这一群人，有一个光荣的称号——白衣天使。虽然穿着防护服，带着口罩，看不到他们的真实面貌，但没有人会否认，他们就是这个春天全中国人民心中最可爱的人！

这支MV《望着你的身影》，献给所有最美逆行者，祝愿英雄们早日凯旋，期待疫情防控阻击战的全面胜利！

望着你前行的身影，我的心波涛翻滚，

你用双肩担起了重任，你用初心承载着使命，承载着使命。奔赴武汉你义不容辞，舍生忘死抗击疫情。

你是我牵挂的人啊，牵挂的人啊，

更是新时代可爱的人啊，可爱的人。

“你们都穿着防护服，带着口罩，我看不到你们的真实面貌，但是，你们在我心目中都是最可爱的人。”

望着你忙碌的身影，我的心充满深情，

你用热情温暖病房，你用仁爱抚慰病人，抚慰病人。

奔赴武汉你义不容辞，舍生忘死抗击疫情。

你是我牵挂的人啊，牵挂的人啊，

更是新时代可爱的人啊，可爱的人。

“大家全国帮忙，武汉是能够过关的。”

冲在一线你奋不顾身，不战胜疫情决不收兵。

你是我崇拜的偶像，崇拜的偶像啊，

更是人民心中的英雄，英雄。

更是人民心中的英雄，心中的英雄。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn