爱心菜摊进社区 北京积极保障社区高龄和残障人员生活物资供应

3月中旬的北京，春风带来暖意。“您稍等我一下，我先把这包菜送上去。”记者来到北京市朝阳区的祁家豁子社区，社工张蕊正拎着帮高龄老人购买的蔬菜准备跑上楼送菜，这是祁家豁子社区每位社区工作人员的日常状态。

新冠肺炎疫情的突然来袭，给社区居民的生活带来诸多变化。作为20世纪60年代就建成的老旧小区，祁家豁子社区老年人口众多，80岁以上的高龄老人近400人，残障人士也有近80名。疫情期间，本来出门活动就困难的老人及残障人士遇到了更大的难题。

由于小区周边菜站摊主回京较晚且老人们行动不便，满足老人们的购菜需求成为社区工作者的重点工作。祁家豁子社区党委书记任文利告诉记者，为解决老年人购菜难，在社区经营多年的芝麻花餐厅主动联系社区，为社区居民提供一周两次的流动菜站服务。

记者在流动菜站所在的社区活动广场上看到，一堆一堆打包好的蔬菜水果摆在桌子上，明码标价，还用展板标着“自备零钱、扫码付款”的字样。“我岁数大了，下楼可以，但是让我去外面超市买东西，就有点儿心慌。自从社区来了这个流动菜摊，可帮了大忙了，也不用天天让孩子给我买菜了。”居民张德福告诉记者。

有了流动菜站，张蕊和同事们的任务则是为老残人员提供购菜送上门的服务。她今天要走访的居民是住在小区黄楼的杨海智，一位84岁的高龄无保障老人。杨海智没有退休金，并和有病在身的儿子长期生活。

2月中旬，社区召集了黄楼党支部党员与部分居民代表，就如何保障特殊困难老人生活物资召开了居民议事会，共同讨论发动党员为困难老人捐款的可行性，以及捐赠的流程和实施方法。党员们也都积极响应，两天时间就募捐到1200多元。

带着这笔捐款，张蕊和黄楼党支部书记刘黔华一起，在流动菜站定期为5位特殊困难老人购买蔬果礼包，送一次就够老人吃上一个多星期，极大地缓解了老人的生活压力。

疫情期间，北京市启动了低保对象、特困人员、老年人、残疾人、困境儿童等民政兜底保障对象的排查工作。同时，充分发挥社区联防联控机制作用，动员居（村）民委员会、物业企业、养老服务机构等做好上门帮扶或到养老服务机构临时托养，进一步保障了这些人群的生活质量。

“我们竭尽全力照顾好这些特殊困难群体的日常生活，既服务好疫情防控的大局，又坚决落实好疫情防控的每一个环节，用实际行动让社区居民感受到‘疫情不可怕，真情暖心间’。”任文利说。（记者邰思聪）