国家卫健委：3月18日0—24时湖北新增确诊病例0例

人民网北京3月19日电（董童）国家卫生健康委于19日在官网发布的《截至3月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例34例，新增死亡病例8例（湖北8例），新增疑似病例23例。当日新增治愈出院病例819例，解除医学观察的密切接触者1032人，重症病例减少308例。

截至3月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例7263例（其中重症病例2314例），累计治愈出院病例70420例，累计死亡病例3245例，累计报告确诊病例80928例，现有疑似病例105例。累计追踪到密切接触者683281人，尚在医学观察的密切接触者9144人。

湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例795例（武汉733例），新增死亡病例8例（武汉6例），现有确诊病例6992例（武汉6744例），其中重症病例2274例（武汉2222例）。累计治愈出院病例57678例（武汉40765例），累计死亡病例3130例（武汉2496例），累计确诊病例67800例（武汉50005例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

3月18日0—24时，新增报告境外输入确诊病例34例（北京21例，广东9例，上海2例，黑龙江1例，浙江1例）。截至3月18日24时，累计报告境外输入确诊病例189例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例307例：香港特别行政区192例（出院95例，死亡4例），澳门特别行政区15例（出院10例），台湾地区100例（出院22例，死亡1例）。