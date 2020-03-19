辽宁多措并举稳岗位扩就业

人民网沈阳3月18日电 （记者刘佳华）信息系统筛查和企业申报相结合，仅用4天时间，沈阳市首批1400户企业2.12亿元稳岗返还资金全部发放到位。“稳岗返还发放非常及时，特别是在疫情期间对复产复工起到了积极作用。”沈阳天江老龙口酿造有限公司总经理王喜乐表示。

辽宁各级人社部门加大援企稳岗政策落实力度，对坚持不裁员或少裁员的参保企业进行失业保险稳岗返还，目前已为5280户企业发放失业保险稳岗返还资金4.35亿元，稳定岗位86.13万个。建立重大项目重点企业24小时用工调度保障机制，为重要医用物资、生活必需品、交通运输等企业每家配备“就业服务专员”，建立用工需求台账，每日进行企业需求与求职人员匹配对接。辽宁统筹开展全省农民工返岗复工“点对点”服务，加强跨地区劳务协作，集中开展输入地和输出地返岗人员信息对接，组织农民工成规模、成批次安全有序返岗，目前促进农民工返岗复工23万余人，省内务工17.1万人，省外务工6.18万人，通过“点对点”服务，安排专车专列专机851台次、安全运送18191人返岗复工。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 13 版）