春分睡好阳气升，焕发活力促生长

在自然界，春天最显著的变化就是阳光照射的时间比冬季逐渐增加，气温缓慢升高。而春分时节，正是太阳直射点在赤道上的日子，所以从理论上来讲，阳光照射的时间正好是全天的一半时间。而全球的白天和夜晚时间等长。待到春分之后，我国所有地区都将出现白天时间逐渐延长，而夜晚时间逐渐缩短的现象。

而这时我们人体也会随着季节气候的变化而有相应的变化，处于生长期的孩子，在春季时的生长速度会加快，这和春季自然界的欣欣向荣是有对应关系的。而人体的阳气经过冬季的收敛和闭藏，在春季开始外放和发散，而这种向上的阳热之气，正好可以促使孩子生长发育。

那么如何促进阳气生发呢？黄帝内经建议我们“夜卧早起，广步于庭，被发缓形”，即人们应当入夜而眠，早早起床，到庭院里散步，披散头发，舒张形体，使神志和人体阳气随着春天自然界的阳气生发而勃发。

最近因为疫情逐渐被控制，很多地区已经开始逐渐恢复日常工作，但大部分的学生仍然没有恢复上学，很多孩子可能晚上睡得很晚，而早上赖床不起，这样是不对的。因为在睡眠时，人体的阳气是内伏的，而清醒的时候，阳气是外展的，所以如果睡眠时间过长，尤其是本应清醒、阳气外放的白天，人体却仍然处于睡眠的状态时，很容易导致阳气内伏太久，而无法外展生发。这样不利于孩子春季生长发育。

但是早起也并不意味着要特别早，古代医家认为早起不要早于鸡鸣之时即可，也就是说大概相当于现在不要在5点之前起床，通常我们建议，目前居家的孩子，也最好按照日常上学的作息时间来要求自己，比如6点半到7点之间起床就可以了。

而晚睡也不是说熬夜就有利于生长发育，对于正常人群来说，晚上11点前入睡就属于晚睡的范畴了。而对于学龄期的孩子来说，9-12个小时的睡眠时间还是要保证的。比如，对于一个上小学的孩子来说，晚上10点睡觉，第二天7点起床，就可以保证一晚上9个小时的睡眠。如果想让他多睡一些时间，那么可以让他9点上床睡觉，第二天7点半起床，这样也有了10个半小时的睡眠时间。

另外，早上刚刚睡醒的时候，适当的进行一些简单的身体活动，也是可以起到促进孩子身体生长的作用。

（北京中医药大学东方医院营养科 魏帼）