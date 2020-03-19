首都火车站的“看门人”：为阻断疫情传播筑起安全屏障

韩辉正在检查巡视

人民网北京3月19日电 疫情期间，很多人手机里的计步器只有几百步，然而，北京西站综合车间党支部书记韩辉却每天都能走出两万多步。“北京西站是北京地区客流最大的集散地，我也是在春运前调到车站做进出站和安检查危工作的。”韩辉说，当一夜之间从后勤部门工作升级为车站最前沿的检查工作时，自己也始料未及。

但更让他没有料到的是，从第一天在新的岗位开始工作后，已经2个多月没有回家了。说起这么多天没有回家的感受，韩辉幽默地说：“我的工作其实也是在保护我媳妇”。

韩辉的妻子也是北京西站的工作人员，在站内旅客失物招领处工作。如果将车站比作一个阵地。那么，妻子所在的站内便是核心区域，韩辉负责的进出站口就是最前沿的地方。

随着新冠肺炎疫情的发展和防控压力的增大，韩辉作为最前沿的指挥官，每天都要接触来自四面八方的旅客，应对各种突发情况。

“从腊月二十九开始，因列车的调整和停运，退票的旅客成倍增加，同时车站紧急安装调试进出站体温测试仪器及加强疫情宣传广播、核实重点区域旅客身份信息等任务接着一项。”韩辉称，他负责的是车站出行的第一道关口，必须高质量完成好每一项任务。

为了做好这些工作，在最初的一周，韩辉没有睡过一个囫囵觉，白天在车站检查，晚上完善安装调试设备、进行人员培训，大年三十的晚上还在车站转悠。

“学中干”“干中学”是韩辉这些天的工作写照。最初工作时，总是会存在些这样或那样的问题。如安装的体温测试仪屏幕小、测试范围窄容易造成人员聚集，解决饮水和洗手消毒设备问题等，哪一处细节考虑不到都可能出现意想不到的后果，对此韩辉称：“我们不但要为旅客负责，也要为员工负责，所有遇到的问题都必须尽快解决。”

在与韩辉交谈的过程中，他仍旧一会嘱咐这个事、一会安排那个会。“一切都得想在前，赶在前，这样才能不被动”。韩辉介绍，随着疫情逐渐好转，返程复工人员日渐增加，国内国际旅客慢慢增多，防控的重点从开始的无差别严防死守，调整为对重点区域、重点方向以及重点旅客的关键上来。

“北京西站作为便捷的换乘车站之一，旅客较多。前一阵有位旅客来车站咨询购票事项，后来得知其是被确诊的伊朗回国人员。”韩辉表示，幸好我们有“备胎”，提前制定的预案发挥了作用，整个车间仅有四名工作人员因接触被隔离观察。

韩辉正在检查体温测试仪

谈到“备胎”，韩辉解释，考虑到国外返程人员可能增加的情况，我们制定了“一观、二问、三确定“的方案。如遇到携带大件行李，并在上面贴满各种海关检验凭证的旅客，就列入境外回国人员范围。然后根据交流情况，进一步确定，是否为国外返程人员，一旦确定立即上报的同时，让其待在专门开辟的隔离生活区，防止与他人进一步接触。

“我们要当好‘守门员、看门人’。”韩辉称，为有效阻断疫情传播、确保良好的站车秩序，取得抗击疫情的最后胜利，筑起一道安全屏障。

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