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钟南山：疫情发生在中国 不等于源头就在中国

2020年03月19日08:05 来源：中国青年报

　　本报广州3月18日电（中青报·中青网记者 林洁 实习生 李家乐）“病毒源头和疫情发生不一定是一回事。”今天下午，在广州市举行的疫情防控新闻通气会上，钟南山院士再次重申，新冠肺炎疫情发生在中国，不等于它的源头就在中国。

　　钟南山说，H1N1首先在墨西哥发生，能说它是墨西哥病毒吗？在没有搞清楚之前就下结论，是不负责任的。

　　目前，广东核酸疫苗的研究正在进行动物的攻毒实验，也有腺病毒作为载体的疫苗研究。钟南山透露，广州医科大学附属第一医院正在加快研发，希望两三个月后有大的进展。“不管哪个国家先做出（疫苗）来，肯定无法供应全世界，需要互相学习，需要很多厂家生产，供应全世界。”

　　钟南山表示，冠状病毒对人类的影响，人们恐怕也是从这个世纪才感受到的。“SARS已经过了17年，我们一度当成是偶然事件，并没有坚持一直进行观察和研究的工作，所以这次还是准备不够。”

　　钟南山说，目前还没有针对性的治疗药物。中国和国外都作了很多探讨，还有赖于国际合作，寻找新的治疗方式。

　　当前疫情防控仍处于重要时期，钟南山认为，不能靠集体免疫来防控，新冠病毒目前并没有证据可以证明“一次感染就终身免疫”。

　　近期，钟南山多次应邀与美国哈佛大学、欧洲呼吸学会相关专家进行远程视频会议，并积极沟通。“需要强力的干预，所有国家行动起来，才能战胜疫情。”钟南山说，中国采用的是重点抑制上游，围堵高疫情区域，在其他地区做群防群控。当前证实是有效的。

　　“中国采用了世界最强的干预措施，没有造成疫情全国大暴发。”钟南山认为，中国能那么快应对，跟体制也有一定的关系。CDC很快把诊断试剂下放到医院，这个也很重要。

　　经过一个月，疫情高峰就下来了。钟南山说，“我们做到了把人的生命健康放在第一位，虽然经济上损失很大，但是换来了老百姓的平安，这个是对的。当前我们要严格预防输入，还要注意抓复工复产。”

(责编：许晓华、李轶群)


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