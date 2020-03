A型血人群更易感新冠病毒？专家：科学依据尚不充分

3月18日,一篇题为《新冠肺炎最新研究:A型血相对易感》的文章刷了屏。

南方科技大学、上海交大、武汉中南医院、武汉金银潭医院等8家单位的最新研究显示:A、B、O、AB血型与新冠肺炎易感性存在关联。这也是该领域的首份研究。具体来讲,研究认为,O型血对新冠肺炎相对不易感,风险较低;A型血对新冠肺炎相对易感,风险也较高。该研究论文《Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility》于当地时间3月17日刊发在预印本平台medRxiv,尚未经同行评议。

“该研究主要依据临床流行病学统计数据的结果,是否具有科学性,尚需开展更大规模的调查,尤其是开展相关的O型血人群自然抗病毒机理研究,方可确证。”南方医科大学三级生物安全实验室主任赵卫在接受科技日报记者采访时说。

赵卫表示,新冠病毒目前主要感染呼吸系统,病毒血症水平相对较低,持续时间相对短,血型在多大程度上可以影响病情进展,需要予以更细致的研究,方可明晰对防治工作的意义。

“通常所说的血型指的是ABO血型,根据红细胞膜上是否存在抗原A与抗原B而将血液分成4种血型。不同血型的人血清中含有不同的抗体,但不含有对抗自身红细胞抗原的抗体。如A型血含有抗B抗体,B型血含有抗A抗体。红细胞本身失去了分裂能力,不含有病毒复制过程中所需要的核酸和蛋白合成系统,因此,对病毒不易感。”赵卫解释。

首都医科大学附属北京地坛医院肝病中心主任邢卉春也认为,要判断不同血型(这里指的是ABO血型系统)对某一疾病是否易感,必须是在同样暴露的情况下,即同样接触了传染源,暴露的时间也相同,而且都没有针对该疾病的抗体或其他保护措施,这样比较才能得出之间的差异。如艾滋病病毒,病毒在侵入人体的时候,必须要有CCR5的趋化因子受体,如果该受体缺乏,病毒是感染不上的。

“目前报道的这种现象是伴随情况,还是真有相关性?尚需进一步的研究证实。”邢卉春强调,需要更多的数据和研究证据来证实。

在报道中,研究者还发现,与非O型血型医院工作人员相比,O型血型医院工作人员被感染的机会更低。

对此,赵卫表示,从文中看抗A抗体是主要讨论的与血型相关的机制方面的因素。但B型血和O型血中均有抗A抗体,两个血型间易感性差异的原因是什么?A型血和AB型血均没有抗A抗体,二者易感性差异的原因何在?都需要进一步开展研究。比如,可以进一步开展不同血型人群病毒血症期血中病毒水平的差异,对血中可能感染细胞情况开展研究,或者开展抗A抗体对新冠病毒感染的抑制实验,来直接回答上述问题。

赵卫认为,这一研究尚属初期的研究结果,无法得出肯定的结论,对防治工作的影响尚难以进行科学评估。(本报记者 付丽丽)