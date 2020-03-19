钟南山：不能靠集体免疫，疫苗是解决新冠肺炎的根本

“我们面临的完全是一种新的疾病，以前从来没有遇到过。”3月18日，在广州市举行的第46场疫情防控新闻通气会上，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山说，如何对此疾病进行防控，我国的实践表明采用强烈的干预办法是有效的。

不能靠集体免疫解决问题

“新冠肺炎病毒的传播系数平均接近3，相当高，远高于流感。疾病大暴发将带来很多问题。所以，在暴发的中心区要压下来，让疾病延缓时间。”钟南山表示，中国的联防联控有很深的含义。“对所有的传染病，要从源头上进行预防，这是最古老，也是最好的方法。”

他说，中国采取控制重点一是上游，围堵高疫情的区域，二是在其他地区做群防群控，这在当前已证实有效。“我们群防群控核心是四个‘早’：早防护、早发现、早诊断、早隔离。”

“我认为不能够靠集体免疫来解决问题，这个病毒目前还没有强有力的证据说明，一次感染可终身免疫。下一步最关键的是要很快生产出有效疫苗，这需要国际合作。”他认为，疫苗是解决新冠肺炎的最根本问题。

我国已在灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗5个方向进行研究。他指出，中国疫苗研发工作抓得紧，发展快，不会落后于其他国家。不管哪个国家先做出疫苗，短时内肯定无法供应全世界，全球各国应彼此相互学习，取长补短。

随着疫情在全球不同国家出现较快增长，中国派了很多医护人员支援相关国家和地区。对此，钟南山表示，医护人员首先要做好自我防护，才能保护别人。

近期将出氯喹用药效果总结

近期钟南山多次与美国哈佛大学、欧洲呼吸学会相关专家进行远程视频会议。“传染病是没有国界的，任何国家都跑不掉。所有国家都要行动起来，共同交流。”他表示，“任何一个国家没控制好，地球就不安宁。要有更多的紧密交流，包括疫苗研发、诊断技术等都能够共享，才能更快克服新冠肺炎对人类的肆虐。”

“针对新冠病毒，到现在还没有针对性的有效治疗办法，但也找出了一些。比如氯喹，这是一个老药，很安全，大概下星期我们会有一个用药效果总结。”他说，“中药也有一些用处。科学家们在实验室研究发现，中药干预有效果。总之，通过摸索发现了一些药物可起到减轻症状、加快恢复、预防病情发展到重症的作用。”

钟南山表示，面对新冠疫情，中国采用了世界最强的干预举措，没有造成全国的大暴发。“这两个多月中国经济付出很大的代价，但换来了老百姓的平安，这个方向是对的。当然，中国做法并非唯一的做法。在做好疫情防控的同时，抓好复工复产也是很重要的。这个问题国外也要平衡好，要根据各国不同的特点，各国人口密度等各个方面来考虑。”他说。

钟南山指出，现在世界上大多数国家处于疫情传播的第一波，病人传染性很强，没有症状的时候就有传染性，所以对输入型病例要注意。“不能只看症状，而是要给他们做专业检查。”他强调，当前核酸检测要继续跟上。

“健康是一个人干事情的本钱，健康需要投资。”钟南山特别分享了自己的健康心得。“最宝贵的有：第一锻炼；第二心态好；第三不要吃太饱，早餐一定要吃。”他笑着说道，“到80、90岁还很活泼，能为社会作更多贡献，我们的社会就一定会非常强大。”（本报记者 叶 青）