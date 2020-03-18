国家发改委：促进消费回补 对冲疫情影响提振经济

人民网北京3月18日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委就业收入分配和消费司司长哈增友表示，《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》（以下简称“意见”）的出台，中央有要求、现实有需要。消费是推动经济发展的持久动力。2019年消费对国民经济增长的贡献率是57.8%，已经连续六年成为拉动中国经济增长的第一“主引擎”。

哈增友认为，此次疫情对消费带来了一定冲击，稳定和扩大居民消费，促进消费回补和潜力释放是有效对冲疫情影响、提振经济的关键举措。

哈增友介绍，意见总共六个方面十九条政策措施。围绕“愿消费”，从供给侧出发，出台了八项政策措施，着力提高我国产品和服务的质量和水平；围绕“能消费”，从需求端考虑，出台了六项政策措施，着力稳定和增加城乡居民财产性收入，完善消费基础设施；围绕“敢消费”，从维护权益角度考虑，出台了五项政策措施，着力打造诚信、安全、公平的消费环境。

哈增友说，国家发改委下一步将配合相关部门狠抓十九项政策措施落实，提升市场主体和广大人民群众的获得感。