首批医疗队员到家 下次相聚共赏武大樱花

人民网北京3月18日电 在武大樱花盛开的季节，首批返程的援鄂医疗队员相继回到了自己的家乡，开始为期14天的隔离生活。在武汉期间，他们奋战在隔离病房，与死神赛跑，与病毒作战。如今，武汉疫情局势大好，援鄂医疗队员们也踏上了返程之路。昨天是返程的第一天，共有41支国家医疗队3675人返程回家。今天，又有广东、河南等地医疗队陆续撤离武汉。

在援鄂医疗队员的返程途中，武汉交警开双闪为医疗队员的列车开道，市民们打开窗户高喊，“谢谢你们，你们辛苦了！”网友也发文称，请你们好好休息，向你们致敬。

陕西医疗队：清早出发 将武汉日出拍下带走

17日早上6点左右，很多人还在梦乡时，陕西国家紧急医学救援队整装出发踏上了返程之路。车窗外，队员们拿着手机拍下了这离别武汉时的日出景色。有队员说：“在方舱医院值班，经常看不到日出，也来不及看日落。这么美的太阳。今天武汉一定会有个好天气。”

在过去的50天里，这些医学救援队员们在武汉客厅方舱医院和青山方舱医院，累计参与管理床位988张，观察治疗患者1235人次，实现了住院病人零死亡，医务人员零感染。

陕西国家紧急医学救援队是第一支踏上返程之路的医疗队，他们出发后，上海、安徽、甘肃、广东、贵州、海南、河南、湖南、江苏、宁夏、青海、山东、陕西、四川、天津、新疆等省份的部分医疗队也相继踏上返程之路。

青海医疗队：英雄的高原儿女 以最好精神面貌回家

“朋友一生一起走，那些日子不再有，一句话，一辈子，一生情，一杯酒。”17日中午，青海援鄂医疗队102名队员登上大巴去往天河国际机场，在撤离武汉的欢送现场，江西救援医疗队员们唱起了《朋友》，为曾经一起战斗的青海医疗队队员送行，引发全场深情合唱。

本次撤离返回青海的是青海第二批医疗队共102人，他们于2月4日出发，均是援助武昌方舱医院的医护人员。在支援武昌方舱医院的40多天里，他们被称为“英雄的高原儿女”。

在出发当天，青海医疗队员韩秀芳说，自己早上起床后特意梳妆打扮了一番。“来武汉的40多天，因为穿戴防护设备，我没有化过妆，现在想让老家人民看到我们最精神的面貌”。临行前，她收到了一位方舱医院康复患者的祝福“我们虽然是过来帮助武汉的，但是我们确实收到了各界人士的帮助，我们都是互相帮助的。每天都很温暖，很感动。”韩秀芳说着说着，眼角已被泪水打湿。

四川医疗队：机场告别江湖再见 还有个小遗憾

有缘千里来相聚，各地医疗队员相聚在武汉又何尝不是一种缘分。17日，四川山东援汉医疗队机场再见，他们高喊“江湖再见！辛苦了，请好好休养！”而在39天前，四川大学华西医院和山东大学齐鲁医院曾在机场偶遇，隔空加油一幕被网友称赞“天团会师”。

据了解，首批从武汉撤离的是四川第六批援助湖北医疗队共有303名医务人员，来自全省11个市州的72家医院。他们与四川省第四批援助武汉医疗队在武汉汉阳方舱医院开展工作。

四川自贡市第二批援湖北医疗队的队长马升军就在此次返程的队伍中。身为队长，他不仅是病人的医生，还是队员们的管家。他的“每日一啰嗦”每天准时出现在微信群里，提醒大家做好自身防护。马升军说道：“本次来武汉经历了太多的感动，但还是有个小的遗憾，就是作为一名呼吸科的医生没能参与新冠肺炎重症患者的救治，感觉那里才应该是呼吸科医生的主战场。”

甘肃医疗队：机长广播致谢 明年来看武大樱花

就在四川部分医疗队到达成都后，甘肃护理专业医疗队也抵达兰州。副队长陈静介绍，此次回到甘肃的医疗队员共有100名。

在回兰州的包机上，机长用广播向甘肃援鄂医疗队致谢：“很荣幸在杏林春暖之时接你们回家。过去一个多月，中国人用举世瞩目的速度和效率，走出疫情至暗时刻，此时中国成了世界上最有希望的国家，此生无悔入华夏，来生还在中华家。我们深知，这份安全是你们用血肉之躯铸就的，幸得有你，山河无恙。”17日下午6点左右，陈静和医疗队员们顺利抵达兰州。

“从刚去武汉时的恐慌，到现在走时的不舍，这期间我们感受到武汉是个值得尊敬的城市，那里的每一个人都很真诚。”陈静说，在舱里工作的33天里，感觉到我们和患者之间有一种似曾相识的感觉，大家相处的很融洽，有些人都会成为朋友。

陈静还有一个小小的心愿，就是下次去武汉，一定要去见见同学，因为这次是特殊时期，她和大学同学遗憾没有相见，她们相约，明年一起去看武大樱花。

广东医疗队：P3移动实验室装车完毕 武汉人民很伟大

3月18日上午，支援武汉的广东医疗队P3移动实验室平台和国家紧急医学救援队（广东）的设备开始撤离。一早，广东省二医国家紧急医学救援队的7台车，包括4台物资车及3台应急救援车，将由10名救援队员驾驶，整装出发返回广州。这批即将回家的医疗队在驰援武汉期间，先后转战江汉方舱医院、江汉开发区方舱医院，累计管理方舱床位471张，收治患者404人，治愈出舱107人。

广东省国家突发急性传染病防控队副队长、广东省疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所副所长陈经雕是P3实验室组组长。他介绍，P3移动实验室是当前全国最高级别的可移动生物安全实验室，2003年非典之后，有感于我国可移动的高等级生物安全实验室的设备缺乏，2004年由当时的国家科技部从国外进口四台，其中一台就交由华南的广东省疾控中心负责运行、维护。

“完成了救治任务，终于要回家了。”陈经雕称，P3移动实验室已经装车完毕。感谢武汉人民，他们真的很伟大，这么多天在武汉，也想家里人呐，现在很开心。