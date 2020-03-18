热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

疫情中医院管理者的思考

2020年03月18日11:34 来源：人民网-人民健康网

近期我国新冠肺炎疫情的各项统计数据都在向着越来越好的方向发展，湖北省除武汉市以外的各市已经连续12天没有出现新增确诊病例。但对于奋战在抗议一线的医务工作者们来说，此时还没到可以松一口气的时候，因为仍有大量病患还在住院接受救治。

那么目前湖北的抗疫形势究竟是怎样的？最早一批援助湖北武汉的医务人员工作压力是否有所缓解？接下来还会采取哪些防治措施呢？

2020年3月19日（周四）13:00-14:00，“人民好医生”客户端邀请到南昌大学第二附属医院副院长、江西首批援鄂医疗队队长 祝新根进行视频直播，与您分享疫情中医院管理者的思考。

江西首批援鄂医疗队于1月29日进驻的是武汉市第五医院，这家医院是武汉市最早一批定点医院，专门接诊疑似病人和确诊病人，属于抗击疫情的最前线。

专家介绍：

祝新根，南昌大学第二附属医院党委委员、副院长、教授、神经外科主任医师、教授、博士生导师、江西省第一批援鄂抗疫医疗队队长。

江西省研究型医院学会神经外科学分会第一届委员会主任委员、国家卫生计生委脑卒中防治专家委员会出血性外科专业委员会常务委员、国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会卒中中心管理指导委员会委员、国家卫生计生委脑卒中防治专家委员会委员、中华医学会创伤学分会第三届神经创伤专业委员会委员、中华医学会神经外科学分会第七届神经肿瘤学组委员、中国医师协会脑胶质瘤专业委员会第一届委员会委员、中国卒中学会脑血管外科分会第一届委员会委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行观看。

直播在人民好医生App进行，可下载App观看，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端观看。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn