疫情中医院管理者的思考

近期我国新冠肺炎疫情的各项统计数据都在向着越来越好的方向发展，湖北省除武汉市以外的各市已经连续12天没有出现新增确诊病例。但对于奋战在抗议一线的医务工作者们来说，此时还没到可以松一口气的时候，因为仍有大量病患还在住院接受救治。

那么目前湖北的抗疫形势究竟是怎样的？最早一批援助湖北武汉的医务人员工作压力是否有所缓解？接下来还会采取哪些防治措施呢？

2020年3月19日（周四）13:00-14:00，“人民好医生”客户端邀请到南昌大学第二附属医院副院长、江西首批援鄂医疗队队长 祝新根进行视频直播，与您分享疫情中医院管理者的思考。

江西首批援鄂医疗队于1月29日进驻的是武汉市第五医院，这家医院是武汉市最早一批定点医院，专门接诊疑似病人和确诊病人，属于抗击疫情的最前线。

专家介绍：

祝新根，南昌大学第二附属医院党委委员、副院长、教授、神经外科主任医师、教授、博士生导师、江西省第一批援鄂抗疫医疗队队长。

江西省研究型医院学会神经外科学分会第一届委员会主任委员、国家卫生计生委脑卒中防治专家委员会出血性外科专业委员会常务委员、国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会卒中中心管理指导委员会委员、国家卫生计生委脑卒中防治专家委员会委员、中华医学会创伤学分会第三届神经创伤专业委员会委员、中华医学会神经外科学分会第七届神经肿瘤学组委员、中国医师协会脑胶质瘤专业委员会第一届委员会委员、中国卒中学会脑血管外科分会第一届委员会委员。

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