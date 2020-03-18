疫情中医院管理者的思考

新冠肺炎疫情时刻牵动着全国人民的心，广大医务工作者作为战胜疫情的中坚力量，始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，冲在疫情防控的最前线，全力以赴救治患者。2020年3月18日（周三）15：00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请到南京鼓楼医院副院长于成功教授进行科普直播访谈，在线与您畅谈疫情中医院管理者的思考。

专家介绍

于成功，教授,主任医师,博导,哈佛大学医学院博士后，南京鼓楼医院副院长，南京市医疗质量与安全管理委员会主任委员，江苏省医院评审委员会副主任委员，江苏省医疗质量与安全管理委员会副主任委员，江苏省急诊管理专业委员会副主任委员，江苏省医疗技术应用管理委员会副主任委员，南京消化病学会主任委员，江苏省中西医结合消化病学会副主任委员，江苏省消化病学会炎症性肠病学组组长，江苏省消化病学会常委，胃肠病学、中华炎性肠病杂志等编委。

擅长：炎症性肠病的中西医免疫治疗，胰腺炎，Barrett食管，消化道肿瘤早期诊治以及疑难病的诊治。

医院护理五大经验

重点一：施行严密隔离，控制传染源，切断传播途径

根据新型冠状病毒感染的肺炎的传播途径，在实施标准预防的基础上，医院采取飞沫隔离+空气隔离+接触隔离等措施，疑似病例和确诊病例分开安置，进行单间隔离。患者外出检查时，必须佩戴医用外科口罩并由医护人员陪同。同时，严格探视制度，不设陪护，禁止探视。隔离病房门必须随时保持关闭，病房内放置有盖容器，收集需要消毒的病人废弃物品，病房门口放置速干手消毒剂。

重点二：进行严格消毒，避免院内交叉感染

隔离病房在保持门常闭的同时，开窗通风，加强空气流通。并采用空气消毒机进行持续消毒，隔离病房床单位和卫生间每天至少清洁消毒两次，不留死角。用于疑似或确诊病例的温度计、血压计、心电、血氧等诊疗用品实行专人专用，用后按照规范彻底消毒。疑似或确诊患者转科、出院或者死亡后，患者房间的环境和使用的物品进行严格的终末消毒处理。

重点三：密切观察患者病情，予以对症治疗护理

对于轻症患者，嘱患者卧床休息，鼓励患者多饮食多进水，给予清淡合口的饮食，同时严密观察病情，注意水、电解质平衡。高热时，可给予物理降温措施，必要时遵医嘱应用药物降温。每日做好记录体温变化，密切监测生命体征、血氧饱和度等。对于重症患者，在对症治疗的基础上，积极治疗并发症与基础疾病，尤其是老年患者，要密切注意其原发病和慢性病，出现异常者及时通知医生处理。

重点四：做好自身防护，正确穿戴防护用品及进行手卫生

由于患者没有陪护，除治疗工作外，所有的生活护理也需要由护理人员来完成，与患者经常零距离接触，因此做好自身防护极为重要。由于新冠的传染性强，护理人员需按三级防护着装。在进入或离开隔离病房时，要严格按照程序，在清洁区、缓冲区、半污染区、污染区分别进行相应的衣物及防护设备穿脱。每次接触患者前后应当严格遵循《医务人员手卫生规范》要求，及时正确进行手卫生。

重点五：提供心理支持

让患者了解疾病，消除恐惧感，新型冠状病毒感染的肺炎疫情来势汹汹，恐慌情绪蔓延。患者面对突如其来的疾病，又无亲人陪同，心理负担较重，特别是一些重症患者，心理往往会产生恐惧、无助感。良好的健康指导和心理支持护理，可以让患者了解疾病，消除恐惧心理。护理人员可给予患者精神上的鼓励，积极稳定他们的情绪，使他们尽可能保持良好的心态，以增强战胜疾病的信心。

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