兰州餐饮业恢复堂食见闻：顾客登记用餐 点赞公筷制度

测温登记、单人单桌、同向就餐、公勺公筷……17日起，甘肃餐饮业全面恢复堂食就餐，记者探访了疫情之下逐步恢复堂食的兰州餐饮业，每个店门口设有专人负责登记消毒，前来就餐的食客们自觉间隔1米排队测温，大呼“等太久了”“越严格越放心”。

当日，甘肃省商务厅、省市场监管局联合下发《关于全面恢复餐饮企业复工营业的紧急通知》指出，即日起，甘肃各餐饮服务单位要在建立疫情防控工作制度的基础上，全面恢复堂食就餐。

记者走访兰州市多家餐厅发现，不少餐厅还鲜有大型聚餐，都是两人、三人一桌用餐，对于用餐环境及后厨安排专人消毒，两人以上用餐进行实名登记，并提供“公筷公勺”服务。

“我们都是持有健康证上岗，保证自己健康，保证食材健康安全。”兰州市七里河区某面店商户孙浩哲说，“目前，堂食顾客还不是很多，只有之前四分之一，相信人渐渐就会多起来。”

“细节很重要。”兰州市七里河区市场监督管理局副局长牟江峰说，公共物品的清洁消毒，以及员工对疫情健康卫生知识和意识的培训都是餐饮堂食的必修课。

“终于开门了，特别满足，今天吃了面、土豆片、关东煮、烤肉。”正在兰州中心玉泉山庄用餐的顾客董熙芸告诉记者，疫情期间她仅出门两次，每次出门都要看看自己想吃的美食开门了没，“用餐前进行体温检测，进行登记，扫码填写号码看近半个月活动轨迹”。

“现捞现吃，牛肉面的味道才正宗。”恢复堂食满足了当地民众店内就餐“情节”，正在一家牛肉面店就餐的顾客程治环告诉记者，早上吃一碗热乎的牛肉面，这一天就圆满了。

“很久没有在外吃饭了，解馋。”正在一家中餐厅用餐的顾客告诉记者：“今天来用餐的是一家人，店家还是为我们提供了公筷，应该讲究卫生，养成使用公筷的习惯。”

“餐饮酒店配合得很好，顾客也接受得很快。”兰州市商务局副局长刘志强说，目前，兰州可以堂食的餐饮店面，都按照公筷公勺经营，预计很快就能全面推行。

餐饮企业相关人士还表示，此次疫情给餐饮业一个反思的机会，不少餐饮企业探索各种方法“花式自救”，包括和电商平台合作售卖等，这些新尝试将为当下的餐饮业经营提供新的思路和路径。 (高康迪 李亚龙)