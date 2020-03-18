湖南部署加强野生蘑菇中毒防控

湖南省食品安全委员会办公室16日印发《关于做好野生蘑菇中毒防控工作的通知》(下称《通知》)，部署加强野生蘑菇中毒防控。

随着天气回暖、雨水增多，湖南野生蘑菇进入生长期。今年截至目前，该省已发生6起误采误食有毒野生蘑菇中毒事件，发病19人，暂无死亡病例。

野生蘑菇种类繁多，有毒无毒蘑菇仅凭肉眼难以辨别，一旦误采误食，发病急，无特效药物，病死率高，对群众身体健康及生命安全危害极大。《通知》指出，误采误食野生蘑菇中毒发病主要在农村、家庭，其防控重心在乡镇村组，有效手段是宣传教育，各地各有关部门要采取多种形式开展全覆盖、多层次、立体化宣传。

要在乡镇、村组、高发地区入山口、农村集市、农贸市场等地采取设立警示牌、张贴宣传画、悬挂宣传标语、敲锣宣传等办法，反复提示误采误食野生蘑菇的风险，教育群众勿采勿食、不买不卖品种不明的野生蘑菇，不要轻易相信网络和社会流传的鉴别有毒野生蘑菇的方法。加强家庭食物中毒应急救治知识科普，一旦发生中毒症状，要立即催吐，立即送医，并提供误食蘑菇实物或图片。通过加强科普宣传，力争今年湖南农村居民毒蘑菇防控知识知晓率达到70%以上。

《通知》表示，要加强对食品和食用农(林)产品生产经营单位的日常监管，教育督促各类食品生产经营者不得加工、经营有毒的野生蘑菇。要采取定点救治、对口帮扶、远程会诊等措施，提升各级医疗机构特别是基层医疗卫生单位蘑菇中毒诊断、救治能力。(向一鹏)