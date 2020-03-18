“送战友，踏征程，默默无语两眼泪，耳边响起驼铃声……”3月17日上午，经典送别歌曲《驼铃》一直回响在武汉天河机场候机楼广场！

穿着红背心的青年志愿者和勤务人员，正从一辆辆大巴车上卸下一件件行李。车上挂着醒目红色条幅：热烈欢送白衣天使胜利凯旋。

首批49支医疗队共计3787人（其中中医队伍9支，325人）今天将踏上返程。武汉为每支返程医疗队举行了简短欢送仪式。

就要惜别曾经洒过汗水、流过泪水的武汉了，每个白衣战士眼里写满了留恋、不舍！大家围着国旗留下合影。这一切，3月的武汉作证！林荫道上怒放的樱花作证！

“感谢天使，向您致敬！”“武汉人民永远铭记您！”机场入口，青年志愿者排成整齐两列，每当一支医疗队启程，志愿者都会挥舞国旗，喊出他们的心声。

记者看到，当医务人员挥手走入候机楼时，无论警察、志愿者，还是机场勤务人员，都会停下工作，激动地向医疗队员挥手道一声“再见”。送者、被送者，人人眼里都含着泪。

“真的很感动。”“90后”天津援鄂医疗队护士王莹说，她在武汉已经工作了50多天，“这段战地情谊会终身难忘。”当记者问及姓名时，王莹抬起脸，自豪地指了指口罩上的字——“最美‘90后’”。她说，这是临行前，自己写的。

“结缘汉阳树，昂首笑春风；情留鹦鹉洲，挥手道珍重。”汉阳区工作人员拉起了这样一条红色条幅。在这条条幅前，他们和在汉阳体校方舱医院工作的宁夏援鄂医疗队留下了一张张珍贵合影，还给即将离别的亲人每人送了一朵康乃馨。

除了鲜花，很多医疗队都收到特殊礼物。甘肃援鄂医疗队女队员怀抱一只大大的狮子玩偶，这是入驻酒店送给她们的返程礼物；四川援鄂医疗队每人收到一面红色锦旗，上面写着：“同袍同泽，共克时艰，携手抗疫，医路有你”……

志愿者小刘和小伙伴们站了整整一个上午，感谢话语不知喊了多少遍。她说：“这些医务人员能在武汉最艰难的时候逆行过来，真的非常感激。”

亲人们就要过安检了，握手再见，可走的人、送的人都不愿丢手……

终于要分手了，人们异口同声地高呼：“武汉加油！中国必胜！”