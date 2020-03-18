国家中医药管理局：中医药战“疫”有“方”

“全国除湖北以外地区，中医药参与救治病例占累计确诊病例的96.37%，在湖北地区，中医药参与率达到91.05%。” 在3月17日下午国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，国家中医药管理局科技司司长李昱表示，在我国的疫情防治过程中，中医药发挥了重要作用，取得了显著的预防和治疗效果。

李昱表示，中医药的作用体现在预防、治疗和康复全过程。在武汉疫情最严重的武昌区，1月28日疑似病例确诊的比例高达90%以上。2月2日，实行了隔离点集中中医药干预，到2月6日，这个确诊率就下降到30%多，到3月5日，就只有3%了。从这组数据可以看出中医药早期干预的效果。

中医药在阻止轻型、普通型的患者向重型、危重型发展方面也发挥了重要作用。李昱举例说：“国家中医药管理局设立应急专项，对10个省市1261名服用‘清肺排毒汤’患者的临床观察显示，没有1例轻型患者转为重型，没有1例普通型患者转为危重型。武汉江夏方舱医院共收治了564名患者，这些患者都是轻型和普通型的，也同样没有1例转为重型和危重型。”

李昱表示，在重型和危重型患者治疗中，尤其在退高热、促进渗出吸收、提高氧合水平、降低肺纤维化方面，中医药同样发挥了较好作用。“中西医相互配合、相互协作，有效降低了病亡率。需要强调的是，在国家发布的诊疗方案中，所有的中药方剂都显示出了非常好的临床疗效，这些方剂都是国务院应对新冠肺炎联防联控机制科研攻关组和国家中医药管理局设立的科研攻关专项的临床科研成果，这也显示了科技对临床救治的强有力支撑作用。”李昱说。

李昱表示，中西医结合成为此次疫情防控救治中的亮点，也是疫情防控救治取得阶段性成果的重要保证，为构建具有中国特色的中西医结合传染病防治体系进行了有益探索和实践。（中青报·中青网见习记者 陈鼎）