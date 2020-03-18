甲肝来了不用慌，疫苗就能挡住它

近日，有媒体报道，辽宁省大连市、丹东市出现甲型肝炎发病报告，辽宁省疾病预防控制中心3月10日通报称，辽宁甲型病毒性肝炎（以下简称甲肝）目前处于高度散发状态，特别是沿海地区居民，进行必要预防措施可有效避免感染。

“新冠病毒还没走，甲肝又来了，我‘太难了’。”有网友感慨。但专家表示，与新冠病毒不同，甲肝是一种常见的传染病，对普通公众而言，了解其传播途径和症状，生活中是完全可以预防该疾病的，公众大可不必恐慌。

甲肝主要经消化道传播 属乙类传染病

“甲型病毒性肝炎（俗称甲肝或甲型肝炎）是由甲型肝炎病毒引起的、以肝脏损害为主的传染病，是病毒性肝炎中的一种。目前能确认的病毒性肝炎有5种，分别是甲型、乙型、丙型、丁型、戊型。在我国，病毒性肝炎属于法定传染病中的乙类传染病。”3月16日，首都医科大学附属北京地坛医院肝病中心主任邢卉春在接受科技日报记者采访时说。

邢卉春介绍，甲肝是经消化道传播的疾病。急性期患者及隐性感染者在发病前2周至发病后2—4周内有传染性，感染者的粪便中带有病毒，具有传染性。带有病毒的粪便污染了饮用水源、食物、蔬菜、玩具及日常生活用品等可以造成传染。因此，有时也称“粪—口途径”。水源或食物污染易致暴发流行。而日常用品污染，通过密切接触而引起的常常为散发病例。没有感染过或没有接种过甲肝疫苗的人均为易感者。但是病后可以获得持久的免疫力。目前，可以通过接种疫苗获得免疫力而免于得甲型肝炎。

“感染甲型肝炎病毒后可表现为隐性感染，即虽然感染了病毒，但没有临床症状或轻微未被发觉，也可表现为急性肝炎的发作。”邢卉春说，轻症者可能有轻度疲乏，食欲减退，恶心、腹胀等不适，重者会出现皮肤、眼睛发黄，呕吐，腹泻，有些患者还会出现发热（多数体温不会太高，常常在38摄氏度左右，持续3—5天后自行消退），尿黄（可成浓茶色尿液）。如果没有及时、合理地治疗，严重者还会发生肝衰竭。

可能与海鲜污染有关 发病率在逐年下降

“甲型肝炎病毒的流行与居住条件、卫生习惯、生活习惯与教育程度密切相关，所以主要流行于发展中国家。”邢卉春介绍。

1988年，上海居民因食用了甲型肝炎病毒污染的毛蚶等贝类水产品，造成上海市甲型肝炎暴发流行。在短短5个月内，上海市30多万人发病，死亡47人，成为医学史上最大一次的甲型肝炎暴发流行，直接经济损失至少5亿元。

“像上海一样，此次事件也可能是与海鲜被污染有关，再就是很多人没有注射甲肝疫苗。”首都医科大学附属北京地坛医院主任医师蔡晧东说。

邢卉春也表示，看媒体报道，辽宁省有近半数沿海城市，居民素有生食或半生食海产品的习惯，甲肝病毒可以在贝类为主的海产品中蓄积。生食或半生食带有病毒的海产品就等于食入了活病毒，如果免疫力不足或者合并劳累、饮酒等诱因，就可能成为一个显性的甲型病毒性肝炎病人。如果甲肝患者是在沿海区县聚集的话，有可能是一些海产品被污染，但可能污染并不严重，因此呈现散发状态。当然也可能是由于少数人感染后，通过人群之间的密切接触而传播，接触者又没有接种过甲肝疫苗，从而引起传染。

上述报道中提到，根据历年疫情报告数据显示，每3—5年甲肝疫情出现一个流行的小高峰，2019年中国甲肝疫情呈现上升态势，辽宁有一定程度的上升。

对此，蔡晧东表示，不存在“每3—5年甲肝疫情出现一个流行的小高峰”这种说法。近20年来，我国大力推广甲肝疫苗接种，甲肝发病率在逐年下降。

“2007年，我国将甲型肝炎疫苗纳入国家规划免疫，使得我国甲型肝炎的年发病率小于10/100000。”邢卉春说，根据中国疾病控制中心网站发布的信息（每年报告的病例数，2019年的数据尚未发布）显示，我国近年来甲型病毒性肝炎的发病率是在逐年下降的。

“多种传染病在没有人为干预的情况下，会有3—5年或5—8年的小高峰的自然过程。而甲型肝炎目前可以用疫苗接种来预防，从全国的疫情看，近10多年来没有显示3—5年的流行小高峰的特征。”邢卉春表示，也许是辽宁省本地区的流行情况有这种特征，因为没有查到辽宁的信息，因此无法判断此前媒体报道的准确性。

日常生活注意这些 甲肝完全可以预防

“传染病的预防及治疗均是根据疾病的流行特征及病原体的特性来进行的。甲肝病毒在室温下能存活1周，25摄氏度环境中存活30天；但是在80摄氏度时5分钟可以灭活甲肝病毒，而100摄氏度时1分钟就可以灭活。”邢卉春说。

邢卉春表示，饮用水及所有摄入的食物均煮熟蒸透，就等于经过高温消毒了，这样就可以避免绝大多数甲型病毒性肝炎的发生。因此，她建议，要改变不良饮食习惯，不喝生水、不生食蔬菜、不生食海产品（尤其是容易富集甲型肝炎病毒的毛蚶等），食物一定要经过高温加工。另外，还要养成良好的生活习惯，注意个人卫生，饭前便后要洗手，以防手被污染而在进食时带入病毒。生活垃圾和粪便要及时清理，搞好环境卫生。

“需要特别指出的是，目前我国有甲型病毒性肝炎的疫苗可以预防甲型肝炎的发生。出生18个月以上，没有接种过甲肝疫苗、没有得过甲型病毒性肝炎的人，均可以接种甲型肝炎疫苗来预防。”邢卉春强调。

被感染后治愈效果如何，蔡晧东表示，如果不是重型肝炎病例，甲型病毒性肝炎均能治愈。但少数患者如果为重型肝炎肝衰竭的话，会有生命危险，不过这种病例发生率不高。早期积极、合理治疗，可减少重症化的比率。

邢卉春说，甲型肝炎的治疗主要是对症支持治疗，隐性感染者或轻型患者可能不需要特别的治疗可以自愈；重型患者需要尽早到医院进行专业对症支持治疗。但需要强调的是，急性期卧床休息特别重要，清淡饮食、足够热量及维生素饮食非常重要。急性期还应注意与密切接触者的隔离，如餐具要专用，饮食要分开。（本报记者 付丽丽）