国家卫健委：15个省份和兵团实现本土现有确诊和疑似病例“双清零”

人民网北京3月17日电 （许晓华）17日，国务院联防联控机制就药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，目前，有15个省份和兵团实现了本土现有确诊病例和疑似病例“双清零”，其中5个省份实现了本土现有确诊病例、疑似病例和密切接触者“三清零”，国内疫情形势向好态势巩固拓展。

米锋介绍，3月16日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例21例；新增死亡病例13例，其中湖北12例，陕西1例；新增疑似病例45例。当日新增治愈出院病例930例，解除医学观察的密切接触者1105人，重症病例减少202例。截至3月16日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例8976例，其中重症病例2830例；累计治愈出院病例68679例，累计死亡病例3226例，累计报告确诊病例80881例，现有疑似病例128例。累计追踪到密切接触者681404人，尚在医学观察的密切接触者9351人。

湖北新增确诊病例1例，为武汉病例；新增治愈出院病例893例，其中武汉836例；新增死亡病例12例，其中武汉11例；现有确诊病例8701例，其中武汉8304例；这里面重症病例2782例，其中武汉2695例。累计治愈出院病例55987例，其中武汉39220例；累计死亡病例3111例，其中武汉2480例；累计确诊病例67799例，其中武汉50004例。无新增疑似病例；现有疑似病例3例，其中武汉1例。

3月16日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例20例，其中北京9例，上海3例，广东3例，浙江、山东、广西、云南、陕西各1例。截至3月16日24时，累计报告境外输入确诊病例143例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例235例，其中香港特别行政区157例，澳门特别行政区11例，台湾地区67例。

除湖北以外，其他省份新增确诊病例20例，均为境外输入病例；新增疑似病例45例；新增死亡病例1例；重症病例减少9例。

目前，有15个省份和兵团实现了本土现有确诊病例和疑似病例“双清零”，其中5个省份实现了本土现有确诊病例、疑似病例和密切接触者“三清零”，国内疫情形势向好态势巩固拓展。要加强重症患者救治和出院病例健康管理，全面落实企事业单位复工复产疫情防控措施。

同时，境外疫情呈现快速扩散态势，境外输入病例逐渐增多，要严防境外疫情输入。