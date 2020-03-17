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发热仍坐国际航班 乘机前自行服药退热

2020年03月17日10:48 来源：北京日报

发高烧仍乘国际航班回国，上飞机前吃退烧药“躲”测温……昨天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍了3月15日报告的4例境外输入新冠肺炎确诊病例的流行病学调查情况，并提示我国境外居民，严禁隐瞒发热等病情登机入境，入境时如实清楚填写健康申明卡，出关时配合海关进行健康检疫。

两例自意大利输入病例。蔡某某，男，今年40岁，户籍河北省石家庄市。是国内某公司的外派员工。今年1月到3月13日在意大利托伦蒂诺工作。据他自己讲述，3月7日他出现发热、咽痛等症状，自测体温达到39.4℃，自服药物后体温正常。3月12日，蔡先生再次出现发热伴咳嗽、咳痰等症状，自测体温39.4℃。当天，他乘列车前往罗马，入住罗马当地酒店，自行服用退热药。当地时间3月13日14时45分乘坐LH233次航班，经德国法兰克福转乘国航CA932次航班，乘机期间测量体温37.3℃。北京时间3月14日13时30分抵达北京首都机场。由120转运至定点医院。3月15日确诊。目前病例在定点医院隔离治疗。

陈某，女，今年23岁，户籍宁夏回族自治区银川市，长期在意大利罗马市工作。当地时间3月10日乘坐SU2419次航班从罗马至莫斯科，转乘SU204次航班，北京时间3月11日9时50分到达北京。在机场海关测量体温达到39℃，随后由120转运至定点医院。3月15日确诊。目前病例在定点医院隔离治疗。

两例自西班牙输入病例。吴某某，男，40岁，户籍在浙江省瑞安市，长期居住在西班牙巴塞罗那，在当地经营一家酒吧，3月11日酒吧停业。据他讲述，3月11日他出现了发热症状，自测体温37.5℃。当地时间3月14日10时40分乘坐CA846次航班由西班牙巴塞罗那至北京。北京时间3月15日3时25分到达北京首都机场，机场海关测量体温超过38℃。由120转运至定点医院。3月15日确诊。目前病例在定点医院隔离治疗。

夏某某，女，今年43岁，户籍在浙江省丽水市青田县，长期居住在西班牙休达，为当地超市的员工。3月12日由休达乘船，再乘车，3月13日到达马德里。当地时间3月13日12时10分乘坐CA908次航班由西班牙马德里至北京，乘机期间测量体温37.1℃至37.3℃。北京时间3月14日5时22分到达北京首都机场，机场海关测量体温为37.0℃。由120转运至定点医院。3月15日确诊。目前病例在定点医院隔离治疗。

这4例输入性病例目前追踪到148名密切接触者，其中在北京的密切接触者共有21名，全部按要求进行集中隔离医学观察。庞星火说，这几位患者有人在回国前出现发热等症状，仍乘坐长途国际航班；有人出现发热后在乘机前自行服药退热；有人在健康申明卡上未客观清晰填写相应症状，“这些行为增加了同行人员感染风险。”（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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