别让傲慢与偏见阻碍疫情防控

“无知和弱小不是生存的障碍，傲慢才是。”《三体》中的这句话，放在今天，振聋发聩。

3月11日，世界卫生组织总干事谭德塞说，新冠肺炎疫情从特征上可称为大流行。世卫组织15日公布的数据显示，中国以外新冠肺炎确诊病例达到72469例。

疫情发生后，包括武汉人民在内的14亿中国人民团结在一起，用血肉筑起一道防线，用生命摸索出一条抗疫之路。因为中国，新冠病毒对于其他国家而言不再是全然的“未知”；因为中国，其他国家面对疫情不再是猝不及防；因为中国，其他国家抗击疫情不再看不到希望。

然而，就在全球本该携手共同战“疫”的时期，却依然不断有刺耳的声音响起。“武汉冠状病毒”“武汉肺炎”“中国冠状病毒”这些带有明显偏见的称呼仍在某些美国政客的口中频繁出现。某些美国电视台主持人还在添油加醋说着“中国威胁”。美国国务卿彭佩奥等人甚至将美国未能及时应对疫情“甩锅”给中国。

事实上，自疫情暴发至今，这些人就一直对中国“泼脏水”，甚至发表歧视性言论，其拙劣表演有违人类良知、歪曲事实真相，其傲慢无知令人咋舌！

病毒无情，不会受到国家或种族的限制。然而，在疫情暴发之初，某些人就“选择性近视”，傲慢到忽略这一显而易见的事实。

疫情在中国肆虐，某些视中国为“眼中钉”的政客和媒体犹如闻到血腥味的鲨鱼，一拥而上。有人环抱双臂，对中国的防疫措施指指点点，理由无非是他们惯用的所谓“民主”“人权”。个别政客忍不住公开发表“中国疫情有利于制造业回流美国”的言论，一派“隔岸观火”的幸灾乐祸之态。美国所谓的权威媒体刊文妄称，“中国是真正的亚洲病夫”。甚至还有人挖空心思炮制出所谓的“中国道歉论”“中国制造生物武器论”。

明眼人不难看出，这些近乎歇斯底里的表现就是对中国的恶意攻击。这不是出于对人类健康的担心，而是遏制中国的一种手段。

病毒无情，它正在全世界“攻城略地”。世卫组织呼吁，不采取控制措施，任由疫情蔓延，不应是任何政府的选择，这不仅会对本国国民造成伤害，还会殃及其他国家。然而，某些人依然保持着傲慢，不去忙着防控疫情，反而忙着抹黑中国。

在这一轮抹黑中国的倒行中，口罩似乎成为一种象征。戴口罩的亚裔在欧美国家遭到歧视甚至袭击，意大利议员因为戴口罩开会遭遇嘲讽而怒摔麦克风，瑞士女议员因为坚持戴口罩而被逐出联邦委员会会议……

如今，在与新冠病毒的近身肉搏中，越来越多的国家和民众开始意识到，遏制病毒传播比最初想象的要困难许多。越来越多的国家，包括某些对中国指手画脚的国家，开始采纳和借鉴“中国式抗疫”经验：意大利的“封城”扩大到全国范围，西班牙在全国范围内实施为期15天的“封城”措施，美国宣布进入“国家紧急状态”……英国医学期刊《柳叶刀》警告说，现在真正的危险是，一些国家在遏制疫情方面采取的应对措施太少、太晚。

疫情当前，别让中国人民用巨大代价为国际社会换来的“机会窗口”白白浪费，别让傲慢与偏见阻碍了全球疫情防控。