“库尔班大叔”送米记

从新疆阿拉尔启程，途经阿克苏、乌鲁木齐、郑州……历经6天，日夜兼程，车辆接力，行驶4000余公里。3月16日16时许，“库尔班大叔”捐赠的5吨新疆大米终于运抵武汉市第七医院。

跟“爱心大米”一起送来的，还有一封特殊的信——《致新时代最可爱的人》。在医院现场的视频连线中，民族团结模范“库尔班大叔”的曾外孙女如克亚木·麦提赛地深情地念了起来：

“因为戴着口罩，所以看不到你们的面容，但我知道，你们在与时间赛跑、与病毒斗争。守望相助是中华民族的优良传统，我们送来了自己种的大米，希望你们吃着香喷喷的米饭，工作生活‘亚克西’。”

库尔班农业种植专业合作社理事长张爱博说，在决定捐赠大米后，合作社经过两天两夜加班，将5吨“羊脂籽米”加工、包装、贴标、装箱，大家干劲十足。

“接到运输任务，大家都很兴奋，我们通过区域间车辆接力的方式，比原定计划早到了两天。”京东物流的工作人员也很激动，“看到一线医务工作者收到‘爱心大米’，感觉这些天的辛苦都很值得。”

“‘爱心大米’跨越千山万水，我们收到的不仅是物质食粮，更是民族团结的精神食粮，让我们感到很温暖！”武汉市第七医院院长严佑琴说，“武汉市第七医院是新冠肺炎疫情首批定点救治医院。吃上‘爱心大米’，我们有了更充沛的体力和精力，接下来将会用实际行动表达对大家的感谢，战胜疫情，请大家放心！”

上世纪50年代，新疆于田县农民库尔班·吐鲁木曾被评为全国劳动模范，曾任第四届全国人大代表，两次受到毛泽东主席亲切接见，人们亲切地称他为“库尔班大叔”。他爱党爱国的事迹被人们传颂，也成为民族团结的典型。

作为“库尔班精神”的传承人，如克亚木在疫情期间很想为武汉做点事情，并把这个想法告诉了北京的汉族“爸爸”翟涛（曾是一名援疆干部）。

“爸爸建议说，可以组织库尔班基金一起援助武汉。”看到前线防护物资紧缺，如克亚木和翟涛、库尔班基金管委会主任麦提赛地·艾萨（如克亚木的父亲）等人商量，准备购买一批口罩等防护物资捐给武汉的医院，但是防护物资很难买到，最终没能实现。

翟涛提出了新的想法——能不能捐赠一些有新疆特色的物资，比如大米？库尔班基金的工作人员纷纷表示赞成，最终决定联合库尔班农业种植专业合作社，向武汉疫情防控一线的医护工作者捐赠5吨大米。

确定捐赠大米后，新的问题又来了，怎么运过去呢？

“我们想了很多办法，想借助支援武汉医疗队专机捎带，但需要等一段时间；想用自己的车辆运输，但路途太远，急切间也难以实现……”从2月上旬决定捐赠，转眼间一个月过去了，捐赠渠道还是没有着落，如克亚木着急了。

一筹莫展之际，事情有了转机。

2月19日，翟涛看到人民网人民好医生客户端发布了“人民爱医行动”，他立刻打电话给如克亚木：“咱们联系下？”

随后，如克亚木给人民日报社领导写了一封信，在信中提出：请求报社帮助落实接收单位、请求报社帮助寻找运输力量。很快，她就接到了人民网工作人员打来的电话。“我们一定圆满完成任务……”得知将由京东物流来负责这次运输、获捐单位是武汉市第七医院，如克亚木开心地笑了。

“这是库尔班基金和库尔班农业种植专业合作社成员的心愿，正如‘像石榴籽一样紧紧拥抱在一起’，在这次捐赠大米的过程中，我看到了大爱的力量。”如克亚木对记者说。

“我在辽宁舰服役期间曾经到过武汉，美丽的东湖、雄伟的黄鹤楼，还有武昌起义旧址等，都给我留下深刻印象。武汉，是一座英雄的城市。”如克亚木深邃的眼眸中写满了对祖国和同胞的爱。张爱博说，“民族团结一家亲，一方有难八方支援。现在我们脱贫了，也想表达自己的心意。”

3月的新疆，冰雪消融，风摇树叶，静待花开；万里之外的武汉，樱花绽放，路旁的玉兰花正展开笑颜……

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 06 版）